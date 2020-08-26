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أمير القصيم يكرم أبناء العويضة نظير ما قدموه من دعم للمشاريع الخيرية

أمير القصيم يكرم أبناء العويضة نظير ما قدموه من دعم للمشاريع الخيرية

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الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالقصيم بمناسبة تكليفه

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أمير القصيم يكرم أبناء العويضة نظير ما قدموه من دعم للمشاريع الخيرية

أمير القصيم يكرم أبناء العويضة نظير ما قدموه من دعم للمشاريع الخيرية
http://almnatiq.net/?p=897284
المناطق / بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , أبناء الشيخ فهد العويضة ـ رحمه الله ـ وذلك نظير ما قدموه من دعم للمشاريع الخيرية بالمنطقة , بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وقاضي الاستئناف بالقصيم فضيلة الشيخ إبراهيم الحسني , ومدير عام جمعية البر بمدينة بريدة الدكتور محمد الثويني , وأبناء الشيخ العويضة ـ رحمه الله ـ.

واستمع سموه من قاضي الاستئناف بالقصيم عن تبرع ودعم مبادرات الشيخ فهد العويضة ـ رحمه الله ـ وأبنائه من خلال عدة مبادرات ومشاريع اجتماعية , بالإضافة إلى الأعمال الخيرية الأخرى , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم لكل عمل خيري يقوم به أبناء المنطقة.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم ما يقدمه أبناء الشيخ فهد العويضة ـ رحمه الله ـ التي تعكس رعاية العديد من المشاريع الخيرية بالمنطقة والاهتمام بها ورعايتها , مؤكداً أن ما نراه من مشاريع خيرية متعددة ومنضبطة بالأنظمة يعكس واقع العمل الخيري والاجتماعي الدائم.

وقال سموه : ما جزاء الإحسان إلا الإحسان ، إذ أن المنطقة تنعم ولله الحمد بخيرية أبنائها وبذلهم وعطائهم لدعم الأعمال الخيرية ومثل هذه المبادرات المباركة , التي انعكس من خلالها نشاطاً عالياً في الأعمال الاجتماعية ، بمدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة كافة , مقدماً شكره لأبناء فهد العويضة على ما قدموه من دعم.

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