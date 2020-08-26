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مهرجان التين الأول ينطلق بمنطقة القصيم غداً

مهرجان التين الأول ينطلق بمنطقة القصيم غداً

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أمير القصيم يكرم أبناء العويضة نظير ما قدموه من دعم للمشاريع الخيرية

أمير القصيم يكرم أبناء العويضة نظير ما قدموه من دعم للمشاريع الخيرية

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مهرجان التين الأول ينطلق بمنطقة القصيم غداً

مهرجان التين الأول ينطلق بمنطقة القصيم غداً
http://almnatiq.net/?p=897291
المناطق / بريدة

تنطلق فعاليات مهرجان التين الأول بمنطقة القصيم بمدينة بريدة غداً، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الذي يهدف إلى توفير منتج وشتلات التين من مختلف الأشكال والأنواع وذلك تزامناً مع موسم التين في المنطقة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز محمد الرجيعي، أن منطقة القصيم تحظى بإنتاج أنواع و أصناف مميزة من التين، وتُعدّ من أجود وأفضل الأنواع التي تشكل بعداً غذائياً واقتصادياً مهماً.
وأكد المهندس الرجيعي أن فرع الوزارة بالمنطقة أنهى جميع استعداداته للمهرجان لتعزيز الحراك الاقتصادي الزراعي وزيادة حجم المبيعات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق المملكة الاكتفاء والأمن الغذائي، وهو الهدف المنشود وفقاً لتوجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ والعمل على تذليل جميع الصعاب التي تواجه المزارعين .

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