احدث الأخبار

لجنة الاستدامة بالجبيل الصناعية تعقد اجتماعها الثاني وتستعرض مستجدات جائحة كورونا
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يزور مهرجان بريدة للتمور فجر الخميس
منطقة القصيم
 الصحة العالمية تعلنُ خلو إفريقيا التام من شلل الأطفال
أبرز المواد
 المجلس الانتقالي في اليمن يعلق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة جازان يدشن عبر -الاتصال المرئي -المختبر الإقليمي بالمنطقة
منطقة جازان
 مهرجان التين الأول ينطلق بمنطقة القصيم غداً
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكرم أبناء العويضة نظير ما قدموه من دعم للمشاريع الخيرية
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالقصيم بمناسبة تكليفه
منطقة القصيم
 أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة
منطقة الرياض
 النفط قرب ذروة 5 أشهر بسبب إعصار “لورا” وخفض الإنتاج الأمريكي
أبرز المواد
 فيضانات أفغانستان تقتل 46 شخصا على الأقل
أبرز المواد
 الجولف السعودية تستحوذ على ملاعب ديراب لـ 20 عاماً قابلة للتجديد بنفس المدة
أبرز المواد
لجنة الاستدامة بالجبيل الصناعية تعقد اجتماعها الثاني وتستعرض مستجدات جائحة كورونا

لجنة الاستدامة بالجبيل الصناعية تعقد اجتماعها الثاني وتستعرض مستجدات جائحة كورونا

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يزور مهرجان بريدة للتمور فجر الخميس

أمير القصيم يزور مهرجان بريدة للتمور فجر الخميس

منطقة القصيم
الصحة العالمية تعلنُ خلو إفريقيا التام من شلل الأطفال

الصحة العالمية تعلنُ خلو إفريقيا التام من شلل الأطفال

أبرز المواد
المجلس الانتقالي في اليمن يعلق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض

المجلس الانتقالي في اليمن يعلق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض

أبرز المواد

سمو نائب أمير منطقة جازان يدشن عبر -الاتصال المرئي -المختبر الإقليمي بالمنطقة

سمو نائب أمير منطقة جازان يدشن عبر -الاتصال المرئي -المختبر الإقليمي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=897294
المناطق - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان عن بعد عبر -الاتصال المرئي- اليوم , المختبر الإقليمي للأمراض التنفسية بالمنطقة ، بمشاركة معالي وزير الصحة الدكتور الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومدير الشؤون الصحية في المنطقة عبدالرحمن بن دبى الحربي.
واطلع سموه خلال التدشين على الخدمات التي يقدمها المختبر الإقليمي في منطقة جازان الذي يعد أحد المشاريع الصحية التخصصية بالمنطقة ، ويقدم الخدمات المخبرية التخصصية ، بما يضمه من الكوادر الطبية والإدارية المتخصصة في عدد من المجالات في قسم الجزيئيات الحيوية بالمختبر الاقليمي كما تم تجهيزه بأحداث الأجهزة المتطورة والمتقدمة في فحوصات فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ، والذي يعمل بطاقة استيعابية 800 عينة يومياً وسيتم رفعها خلال الفترة القادمة لتصل الى 2000 عينة يومياً.

وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بافتتاح المختبر الإقليمي ، الذي سيسهم في فحوصات عينات فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) بالمنطقة ، ويأتي امتداداً للدعم والرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالمواطن والمقيم في مختلف مناطق المملكة, مثمناً متابعة معالي وزير الصحة والجهود التي يبذلها مدير عام صحة جازان وكافة أبطال الصحة بالمنطقة لكل ما يخدم المستفيدين من القطاع الصحي بشكل عام , موجهاً سموه بأهمية العمل بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية بكافة والتقيد بتعليمات وزارة الصحة للقضاء على هذا الوباء.
ونوه سمو نائب أمير جازان بما تقدمه القيادة الرشيدة من عطاء ودعم وتطبيق لكافة الاحترازات وعلى الجميع تطبيق التعليمات وتفادي التجمعات للمساهمة مع الدولة في مواجهة هذه الجائحة , مؤكداً سموه أن وعي المواطن والمقيم في التعامل مع هذه الجائحة يشكل أهمية بالغة من اجل سلامة المجتمع وافراده ، راجيا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

روابط ذات صلة

الدفاع المدني بجازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

الدفاع المدني بجازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر
نائب أمير جازان يرأس عبر -الاتصال المرئي -إجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

نائب أمير جازان يرأس عبر -الاتصال المرئي -إجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
الشيباني مساعدا للموارد البشرية بصحة جازان

الشيباني مساعدا للموارد البشرية بصحة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*