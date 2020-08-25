سمو نائب أمير منطقة جازان يدشن عبر -الاتصال المرئي -المختبر الإقليمي بالمنطقة

المناطق - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان عن بعد عبر -الاتصال المرئي- اليوم , المختبر الإقليمي للأمراض التنفسية بالمنطقة ، بمشاركة معالي وزير الصحة الدكتور الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومدير الشؤون الصحية في المنطقة عبدالرحمن بن دبى الحربي.

واطلع سموه خلال التدشين على الخدمات التي يقدمها المختبر الإقليمي في منطقة جازان الذي يعد أحد المشاريع الصحية التخصصية بالمنطقة ، ويقدم الخدمات المخبرية التخصصية ، بما يضمه من الكوادر الطبية والإدارية المتخصصة في عدد من المجالات في قسم الجزيئيات الحيوية بالمختبر الاقليمي كما تم تجهيزه بأحداث الأجهزة المتطورة والمتقدمة في فحوصات فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ، والذي يعمل بطاقة استيعابية 800 عينة يومياً وسيتم رفعها خلال الفترة القادمة لتصل الى 2000 عينة يومياً.

وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بافتتاح المختبر الإقليمي ، الذي سيسهم في فحوصات عينات فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) بالمنطقة ، ويأتي امتداداً للدعم والرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالمواطن والمقيم في مختلف مناطق المملكة, مثمناً متابعة معالي وزير الصحة والجهود التي يبذلها مدير عام صحة جازان وكافة أبطال الصحة بالمنطقة لكل ما يخدم المستفيدين من القطاع الصحي بشكل عام , موجهاً سموه بأهمية العمل بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية بكافة والتقيد بتعليمات وزارة الصحة للقضاء على هذا الوباء.

ونوه سمو نائب أمير جازان بما تقدمه القيادة الرشيدة من عطاء ودعم وتطبيق لكافة الاحترازات وعلى الجميع تطبيق التعليمات وتفادي التجمعات للمساهمة مع الدولة في مواجهة هذه الجائحة , مؤكداً سموه أن وعي المواطن والمقيم في التعامل مع هذه الجائحة يشكل أهمية بالغة من اجل سلامة المجتمع وافراده ، راجيا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.