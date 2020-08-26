المجلس الانتقالي في اليمن يعلق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض

المناطق - الرياض

أفادت مصادر صحفية أن المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن يوم الثلاثاء، تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية في 5 نوفمبر الماضي، متهما الجيش اليمني بالتصعيد في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال المجلس الانتقالي، في بيان ، إنه “وجه رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية، أكد فيها تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق”.

وأرجع بيان المجلس سبب تعليق مشاركته، إلى “استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه”.

وكانت المملكة قد قدمت للطرفين آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض عبر نقاط تنفيذية تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020 م.

وأعلن وزير الخارجية فيصل بن فرحان،بتاريخ 29 يوليو الماضي “موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من المملكة خطوة إيجابية ستعزز الثقة بينهما وتسمح للحكومة بممارسة أعمالها من عدن”.

وأضاف الوزير، أن “هذه الخطوة، ستسمح بتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني، وتوحيد الصفوف لإنجاح مسارات وجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية أممية”.

و جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض ، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد استجاب الطرفان و أبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.