احدث الأخبار

ضبط ٣ مليون حبة كبتاجون يروجها ٤ مواطنين ومقيم في حائل
منطقة حائل
 بلدي ظهران الجنوب يناقش سير 12مشروع بلدي
منطقة عسير
 أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تطرح 14 فرصة استثمارية بنشاط مراكز الأعمال والتجارة
المنطقة الشرقية
 لجنة الاستدامة بالجبيل الصناعية تعقد اجتماعها الثاني وتستعرض مستجدات جائحة كورونا
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يزور مهرجان بريدة للتمور فجر الخميس
منطقة القصيم
 الصحة العالمية تعلنُ خلو إفريقيا التام من شلل الأطفال
أبرز المواد
 المجلس الانتقالي في اليمن يعلق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة جازان يدشن عبر -الاتصال المرئي -المختبر الإقليمي بالمنطقة
منطقة جازان
 مهرجان التين الأول ينطلق بمنطقة القصيم غداً
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكرم أبناء العويضة نظير ما قدموه من دعم للمشاريع الخيرية
منطقة القصيم
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالقصيم بمناسبة تكليفه
منطقة القصيم
ضبط ٣ مليون حبة كبتاجون يروجها ٤ مواطنين ومقيم في حائل

ضبط ٣ مليون حبة كبتاجون يروجها ٤ مواطنين ومقيم في حائل

منطقة حائل
بلدي ظهران الجنوب يناقش سير 12مشروع بلدي

بلدي ظهران الجنوب يناقش سير 12مشروع بلدي

منطقة عسير
أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة

أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تطرح 14 فرصة استثمارية بنشاط مراكز الأعمال والتجارة

أمانة الشرقية تطرح 14 فرصة استثمارية بنشاط مراكز الأعمال والتجارة

المنطقة الشرقية

لجنة الاستدامة بالجبيل الصناعية تعقد اجتماعها الثاني وتستعرض مستجدات جائحة كورونا

لجنة الاستدامة بالجبيل الصناعية تعقد اجتماعها الثاني وتستعرض مستجدات جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=897308
الجبيل الصناعية - المناطق

ترأس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى بن محمد المهدي صباح أمس الأربعاء وعن طريق القناة الافتراضية عبر الإنترنت بمدينة الجبيل الصناعية اجتماع لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي الثاني وذلك بحضور عددٍ من رؤساء الشركات الصناعية.

حيث ناقش المجلس الأجندة المجدولة في الاجتماع كما أطلعوا على عروض عن مؤشرات الأداء لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين والتي تناولت الاستثمارات الصناعية والسكنية والتجارية، والقوى العاملة، والسكان، والتعليم.

عقب ذلك استعرضت اللجنة عروض القطاعات والإدارات الخاصة بمناقشة الوضع الراهن بمدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعيتين والمتعلقة بمستجدات جائحة كورونا (كوفيد 19) وما تم من إجراءات احترازية وتدابير وقائية في المدينتين.

ثم قدم رؤساء اللجان الفرعية عرض للإنجازات والخطط المستقبلية والتي تضمنت لجنة البيئة، ولجنة الخدمات المشتركة، ولجنة السلامة، بالإضافة إلى لجنة التكامل الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي تهدف إلى تفعيل التنسيق والتعاون والتواصل المشترك بين الصناعات لتعزيز الميزة التنافسية والكفاءة التشغيلية لتحقيق وفورات كبيرة لكل شركة من الشركات العاملة في مدن الهيئة الملكية وتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف مما يساهم في تطبيق مفهوم التكامل الصناعي بالمدينة، وتعزيز الاستدامة من خلال تفعيل التكامل الاقتصادي التشغيلي وتعزيز التميز التشغيلي في المدينة.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة

أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة
أمانة الشرقية تطرح 14 فرصة استثمارية بنشاط مراكز الأعمال والتجارة

أمانة الشرقية تطرح 14 فرصة استثمارية بنشاط مراكز الأعمال والتجارة
افتتاح ١٠ حدائق في الدمام نهاية العام.. روعي احتياجات ذوي الإعاقة فيها 

افتتاح ١٠ حدائق في الدمام نهاية العام.. روعي احتياجات ذوي الإعاقة فيها 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*