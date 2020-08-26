لجنة الاستدامة بالجبيل الصناعية تعقد اجتماعها الثاني وتستعرض مستجدات جائحة كورونا

الجبيل الصناعية - المناطق

ترأس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى بن محمد المهدي صباح أمس الأربعاء وعن طريق القناة الافتراضية عبر الإنترنت بمدينة الجبيل الصناعية اجتماع لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي الثاني وذلك بحضور عددٍ من رؤساء الشركات الصناعية.

حيث ناقش المجلس الأجندة المجدولة في الاجتماع كما أطلعوا على عروض عن مؤشرات الأداء لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين والتي تناولت الاستثمارات الصناعية والسكنية والتجارية، والقوى العاملة، والسكان، والتعليم.

عقب ذلك استعرضت اللجنة عروض القطاعات والإدارات الخاصة بمناقشة الوضع الراهن بمدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعيتين والمتعلقة بمستجدات جائحة كورونا (كوفيد 19) وما تم من إجراءات احترازية وتدابير وقائية في المدينتين.

ثم قدم رؤساء اللجان الفرعية عرض للإنجازات والخطط المستقبلية والتي تضمنت لجنة البيئة، ولجنة الخدمات المشتركة، ولجنة السلامة، بالإضافة إلى لجنة التكامل الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي تهدف إلى تفعيل التنسيق والتعاون والتواصل المشترك بين الصناعات لتعزيز الميزة التنافسية والكفاءة التشغيلية لتحقيق وفورات كبيرة لكل شركة من الشركات العاملة في مدن الهيئة الملكية وتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف مما يساهم في تطبيق مفهوم التكامل الصناعي بالمدينة، وتعزيز الاستدامة من خلال تفعيل التكامل الاقتصادي التشغيلي وتعزيز التميز التشغيلي في المدينة.