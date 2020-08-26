أمانة الشرقية تطرح 14 فرصة استثمارية بنشاط مراكز الأعمال والتجارة

الدمام - المناطق

طرحت أمانة المنطقة الشرقية عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” مجموعة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في عدة مجالات وأنشطة، ومنها مجال مراكز الأعمال ومجمعات التجارة

ذكر ذلك المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان وقال أن الأمانة دعت المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر طرحها 14 فرصة للراغبين في الاستثمار في هذه المجالات وفي مواقع متعددة ستساهم في النهوض بالحركة الاقتصادية ومواكبة توجهات رؤية 2030 في اشراك القطاع الخاص لتنمية المنطقة.

وأضاف بأنه يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص” والتطبيق الذكي “فرص”