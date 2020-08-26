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أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة

أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة

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أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة

أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=897315
الدمام - المناطق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة نيكول مانز –بعزاوي، التي قدمت للسلام على سموه بعد تعيينها في منصبها.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، وما شهدته على مدى أكثر من 75 عاماً، من التعاون والعمل المشترك لمصلحة البلدين، مؤكداً سموه أن العلاقات السعودية – الأمريكية تشهد تطوراً في مختلف المجالات، وآفاق التعاون واسعة ومتنوعة، متمنياً سموه للسيدة بعزاوي طيب الإقامة في المملكة، والتوفيق في مهام عملها.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جهتها عبرت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران السيدة نيكول مانز –بعزاوي، عن سعادتها بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مقدرةً ما يحظى به المقيمون الأمريكيون في المنطقة الشرقية والمملكة عموماً من اهتمام، وما قدمته المملكة من أجل سلامة وصحة المقيمين على أرضها أثناء جائحة كورونا، معربةً عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيةً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

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