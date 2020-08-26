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بلدي ظهران الجنوب يناقش سير 12مشروع بلدي

بلدي ظهران الجنوب يناقش سير 12مشروع بلدي
http://almnatiq.net/?p=897318
المناطق - ظهران الجنوب

عقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب اليوم جلسته العادية رقم70بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عوض احمد الوادعي وبحضور جميع الاعضاء بمقر المجلس ،واوضح الوادعي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر التعرض لفيروس كورونا المستجد، واضاف أن الاجتماع خصص لمناقشة المشاريع الجاري تنفيذها وعددها 12مشروع واستعرض المجلس تقارير اللجان المشكلة من المجلس وعددها اربع لجان وقفت ميدانياً على مواقع المشاريع وسجلت جميع الملاحظات التي نوقشت مع رئيس البلدية عوض سعيد ال سياف وعدد من موظفي قسم المشاريع
و اوصى الاجتماع بمخاطبة البلدية للرد على جميع الملاحظات
التي اتفق اعضاء المجلس عليها خاصة ما يتعلق بنقص بعض المعلومات حول عدد من المشاريع ومن ثم عقد جلسة طارئة لمناقشة رد البلدية، واضاف الوادعي أن الاجتماع اختتم بمناقشة مطالب واقتراحات المواطنين واتخذ عليها الاجراءات اللازمة.

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