احدث الأخبار

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية
منطقة جازان
 تأجيل منتدى دافوس إلى صيف 2021 بسبب كورونا
أبرز المواد
 فرع “هدف” المتنقل يبدأ جولته في محافظات القصيم ضمن مبادرة “داعم” لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل
الاقتصاد
 نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 سوق الأسهم السعودية تُسجل ارتفاعًا بتداولات تتجاوز 9.4 مليارات ريال عند مستوى 7955.04 نقطة
أبرز المواد
 ضبط ٣ مليون حبة كبتاجون يروجها ٤ مواطنين ومقيم في حائل
منطقة حائل
 بلدي ظهران الجنوب يناقش سير 12مشروع بلدي
منطقة عسير
 أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تطرح 14 فرصة استثمارية بنشاط مراكز الأعمال والتجارة
المنطقة الشرقية
 لجنة الاستدامة بالجبيل الصناعية تعقد اجتماعها الثاني وتستعرض مستجدات جائحة كورونا
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يزور مهرجان بريدة للتمور فجر الخميس
منطقة القصيم
 الصحة العالمية تعلنُ خلو إفريقيا التام من شلل الأطفال
أبرز المواد
الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية

منطقة جازان
تأجيل منتدى دافوس إلى صيف 2021 بسبب كورونا

تأجيل منتدى دافوس إلى صيف 2021 بسبب كورونا

أبرز المواد
فرع “هدف” المتنقل يبدأ جولته في محافظات القصيم ضمن مبادرة “داعم” لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل

فرع “هدف” المتنقل يبدأ جولته في محافظات القصيم ضمن مبادرة “داعم” لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل

الاقتصاد
نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أبرز المواد

سوق الأسهم السعودية تُسجل ارتفاعًا بتداولات تتجاوز 9.4 مليارات ريال عند مستوى 7955.04 نقطة

سوق الأسهم السعودية تُسجل ارتفاعًا بتداولات تتجاوز 9.4 مليارات ريال عند مستوى 7955.04 نقطة
http://almnatiq.net/?p=897326
المناطق - واس

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بنحو 16.68 نقطة، ليقفل عند مستوى 7955.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة؛ سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات «أنابيب، والباحة، وجاكو، ومجموعة فتيحي، والأسماك» الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات «البلاد، وأسمنت السعودية، ورعاية، وسليمان الحبيب، وأسمنت القصيم» فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.30%.

فيما كانت أسهم شركات «دار الأركان، وسيرا، وأنابيب، والأسماك، والإنماء» هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات «بوبا العربية، والمصافي، والأسماك، وفيبكو، وسيرا» هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية «نمو» اليوم منخفضاً 13.36 نقطة ليقفل عند مستوى 8716.08 نقطة، وبتداولات بلغت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم تقاسمتها 603 صفقات.

روابط ذات صلة

تأجيل منتدى دافوس إلى صيف 2021 بسبب كورونا

تأجيل منتدى دافوس إلى صيف 2021 بسبب كورونا
فرع “هدف” المتنقل يبدأ جولته في محافظات القصيم ضمن مبادرة “داعم” لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل

فرع “هدف” المتنقل يبدأ جولته في محافظات القصيم ضمن مبادرة “داعم” لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل
نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*