نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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أعلن نادي الإبل عن تطويراته الجديدة لمزاين الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المتضمنة تغيير الفئات وإلغاء شرطي القسم إضافة إلى الوسم لتحديد ملكية الإبل والاكتفاء بالوثيقة النظامية الشريحة الإلكترونية.

وأوضح النادي في بيان صحفي أن الفئات الجديدة في فئة الجمل شملت فئة بيرق المؤسس التي قلصت إلى 80 متناً عوضاً عن 100 باستثناء لوني الحمر والشقح، وارتفعت الأعداد في فئتي سيف الملك إلى 60 متناً عوضاً عن 50 وشلفا ولي العهد إلى 40 عوضاً عن 30 متناً, مشيراً إلى أن فئة الفحل وإنتاجه رُفعت إلى تسعة بكار وقعود وتحديد سن الإنتاج من ثنيه وأقل.

وأبان نادي الإبل أن عدد المراكز في فئات الجمل الجديدة تشمل 10 مراكز متوجه و 5 مراكز في فئات الفرديات الدق والجل والمفاريد والفحل وإنتاجه, لافتاً النظر إلى أن الشريحة الإلكترونية الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة باتت الوثيقة الوحيدة المعترف بها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وإسقاط شرطي القسم والوسم باستثناء فئة كأس النادي.