فرع “هدف” المتنقل يبدأ جولته في محافظات القصيم ضمن مبادرة “داعم” لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل

المناطق - بريدة

بدأ الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) جولته في محافظات منطقة القصيم، لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل، ودعم منشآت القطاع الخاص في استقطاب الكوادر الوطنية، وذلك ضمن مبادرة “داعم” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وانطلقت جولات الفرع المتنقل لزيارة محافظات المنطقة ضمن مسارين مختلفين؛ حيث بدأ المسار الأول من محافظة المذنب، مرورًا بمحافظات عقلة الصقور والنبهانية ورياض الخبراء، ويزور خلال الأسبوع القادم محافظات البكيرية وعيون الجواء والأسياح والشماسية، وانطلق المسار الثاني من موقع التدشين (محافظة المذنب)، ليزور محافظة عنيزة، ويزور خلال الأسبوع القادم محافظات البدائع والرس وضرية.

وتهدف المبادرة إلى دعم منشآت القطاع الخاص في استقطاب الكوادر الوطنية من أبناء وبنات المنطقة، وتمكين الشباب والفتيات فرص العمل في محافظات المنطقة.