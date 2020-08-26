احدث الأخبار

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية
منطقة جازان
 تأجيل منتدى دافوس إلى صيف 2021 بسبب كورونا
أبرز المواد
 فرع “هدف” المتنقل يبدأ جولته في محافظات القصيم ضمن مبادرة “داعم” لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل
الاقتصاد
 نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 سوق الأسهم السعودية تُسجل ارتفاعًا بتداولات تتجاوز 9.4 مليارات ريال عند مستوى 7955.04 نقطة
أبرز المواد
 ضبط ٣ مليون حبة كبتاجون يروجها ٤ مواطنين ومقيم في حائل
منطقة حائل
 بلدي ظهران الجنوب يناقش سير 12مشروع بلدي
منطقة عسير
 أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تطرح 14 فرصة استثمارية بنشاط مراكز الأعمال والتجارة
المنطقة الشرقية
 لجنة الاستدامة بالجبيل الصناعية تعقد اجتماعها الثاني وتستعرض مستجدات جائحة كورونا
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يزور مهرجان بريدة للتمور فجر الخميس
منطقة القصيم
 الصحة العالمية تعلنُ خلو إفريقيا التام من شلل الأطفال
أبرز المواد
الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية

منطقة جازان
تأجيل منتدى دافوس إلى صيف 2021 بسبب كورونا

تأجيل منتدى دافوس إلى صيف 2021 بسبب كورونا

أبرز المواد
فرع “هدف” المتنقل يبدأ جولته في محافظات القصيم ضمن مبادرة “داعم” لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل

فرع “هدف” المتنقل يبدأ جولته في محافظات القصيم ضمن مبادرة “داعم” لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل

الاقتصاد
نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أبرز المواد

تأجيل منتدى دافوس إلى صيف 2021 بسبب كورونا

تأجيل منتدى دافوس إلى صيف 2021 بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=897334
المناطق - وكالات

أعلنت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان إرجاء قمة دافوس 2021 المقرر عقدها بالأساس في الشتاء في المنتجع السويسري إلى “بداية الصيف المقبل”، لعدم توافر الظروف المناسبة لتنظيمها “بشكل آمن” في يناير في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم المنظمة، في بيان إن “المنتدى الاقتصادي العالمي قرر بعد ظهر اليوم (الأربعاء) إعادة جدولة اللقاء السنوي للعام 2021 في مطلع الصيف المقبل”، مضيفا أن القرار اتخذ بعدما رأى خبراء أنه من غير الممكن عقد القمة “بشكل آمن في يناير”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث قوله “لم يكن القرار سهلا إذ ثمة حاجة ملحة لجمع قادة العالم” من أجل التخطيط لـ”إعادة إطلاق (الاقتصاد) ما بعد كوفيد 19″.

وإن كانت المنظمة تفادت إعطاء موعد محدد لمنتدى 2021، فقد المحت إلى إمكانية عدم عقد المنتدى في دافوس، إذ جاء في البيان “ستتلقون تفاصيل بشأن المواعيد والموقع لمنتدانا السنوي بعد إعادة جدولته فور توافر الظروف لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين والذين يستضيفونهم”.

وكانت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي أفادت مطلع يونيو بأنها تود الإبقاء على الملتقى السنوي الشهير في المدينة الصغيرة الواقعة في جبال الألب السويسرية إنما “بشكل غير مسبوق” يتضمن “محادثات تجري شخصيا وافتراضيا”.

وإضافة إلى القمة التي أرجئت إلى الصيف، تعتزم إدارة المنتدى تنظيم “حوارات افتراضية على مستوى رفيع يمكن لقادة العالم خلالها تقاسم وجهات نظرهم حول العالم في 2021” وذلك “خلال الأسبوع الذي يبدأ في 25 يناير”.

روابط ذات صلة

فرع “هدف” المتنقل يبدأ جولته في محافظات القصيم ضمن مبادرة “داعم” لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل

فرع “هدف” المتنقل يبدأ جولته في محافظات القصيم ضمن مبادرة “داعم” لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل
نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

نادي الإبل يعلن الفئات الجديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سوق الأسهم السعودية تُسجل ارتفاعًا بتداولات تتجاوز 9.4 مليارات ريال عند مستوى 7955.04 نقطة

سوق الأسهم السعودية تُسجل ارتفاعًا بتداولات تتجاوز 9.4 مليارات ريال عند مستوى 7955.04 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*