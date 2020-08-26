الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية

المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية فهد الربيعان والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير مفصل حول المشاريع الصحية الجار تنفيذها بالمنطقة، ومنها مستشفى جازان العام، ومستشفى جازان التخصصي، ومستشفى النساء والولادة والأطفال ، ومستشفى الدرب العام وغيرها من المشروعات الصحية الجاري تنفيذها ، والخدمات التي تقدمها الوزارة بالمنطقة والخطوات والجهود التي بذلتها الوزارة لإعادة تأهيل مستشفى جازان العام وخطة الوزارة لتسريع العمل لضمان الانتهاء من المشروع وتنفيذه بأعلى مواصفات ومعايير الجودة والأمن والسلامة، والاستفادة من المساحات المحيطة بالمشروع للتوسع به بالتنسيق مع أمانة المنطقة، مؤكداً حرص الوزارة على إنجاز مشاريعها بالمنطقة في الوقت المحدد لها بمتابعة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وقيادات الوزارة.

وشدد الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء، على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لإنجاز العمل بالمشاريع الصحية وإنجازها في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي.