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شراكة تنموية لتطوير رياضة الفروسية في العلا

شراكة تنموية لتطوير رياضة الفروسية في العلا

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شراكة تنموية لتطوير رياضة الفروسية في العلا

شراكة تنموية لتطوير رياضة الفروسية في العلا
http://almnatiq.net/?p=897344
المناطق - العلا

أبرمت «الهيئة الملكية لمحافظة العلا» مذكرة تعاون مع «الاتحاد السعودي للفروسية» تمتد 3 سنوات، لتطوير وتنمية رياضة الفروسية في العلا.

وبحسب المذكرة التي وقّعها الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والمهندس عمرو المدني الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية»، يقوم الطرفان بتطوير فرص اقتصادية واعدة تتعلق بالفروسية في العلا، بما يتماشى وخطط «الهيئة الملكية لمحافظة العلا» لتعزيز وتنويع الاقتصاد في المحافظة.

يشمل التعاون برامج تدريبية عدة وفرص عمل ناشئة في مجالات ذات علاقة بالفروسية، كالفرسان، والمدربين، وحكام المسابقات… وغيرهم، مما يعود بالنفع على أهالي العلا، كذلك تشمل الاتفاقية تطوير البنية التحتية للقطاع؛ بما في ذلك قرية الفروسية، ومضمار السباق، ودراسة مراكز الفروسية الحالية والأصول والأنشطة ذات العلاقة. وسيكون من أولويات الاتفاقية جذب وتنظيم ورعاية أحداث وفعاليات الفروسية المقامة على المستويين المحلي والدولي.

تسهم هذه الجهود في تعزيز اقتصاد العلا بشكل مستدام من خلال الفرص الاقتصادية الواعدة للمجتمع المحلي. كما يتماشى نمو رياضة الفروسية في العلا أيضاً مع التزام «الهيئة الملكية لمحافظة العلا» بتنمية وتطوير الرياضة على مستوى المحافظة، بالإضافة لترويج العروض السياحية من خلال رياضات المغامرة.

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