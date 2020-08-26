انطلقت اليوم الأدوار التمهيدية لبطولة المملكة للسهام للسيدات بمشاركة 27 رامية, في البطولة التي تقام على مدار ثلاثة أيام ويحتضنها ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .
وأدار البطولة تحكيمياً 4 حكمات لأول مرة على مستوى بطولات الاتحاد , وهم : أسماء الشعبان , فاطمة عبدي , هناء طافش , أسماء الزهراني , وهن من الحكمات المعتمدات من قبل الاتحاد الذي يسعى لإشراك و تأنيث جميع المنافسات الخاصة ببطولات السيدات .
وفي نفس السيـاق , تشارك الرامية مطيرة الشمري في منافسات القوس المركب كأول لاعبة سعوديه تشارك في مسابقات “البكرة” فيما تشارك أربع راميات في منافسات مسافة 60م وخمس مشاركات في مسافة 30م و 18 رامية في منافسات مسافة 18م.
الأدوار التمهيدية لبطولة سيدات السهام تنطلق بـ 27 رامية
انطلقت اليوم الأدوار التمهيدية لبطولة المملكة للسهام للسيدات بمشاركة 27 رامية, في البطولة التي تقام على مدار ثلاثة أيام ويحتضنها ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .
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