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الأدوار التمهيدية لبطولة سيدات السهام تنطلق بـ 27 رامية

الأدوار التمهيدية لبطولة سيدات السهام تنطلق بـ 27 رامية

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الأدوار التمهيدية لبطولة سيدات السهام تنطلق بـ 27 رامية

الأدوار التمهيدية لبطولة سيدات السهام تنطلق بـ 27 رامية
http://almnatiq.net/?p=897353
المناطق - الرياض

انطلقت اليوم الأدوار التمهيدية لبطولة المملكة للسهام للسيدات بمشاركة 27 رامية, في البطولة التي تقام على مدار ثلاثة أيام ويحتضنها ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .
وأدار البطولة تحكيمياً 4 حكمات لأول مرة على مستوى بطولات الاتحاد , وهم : أسماء الشعبان , فاطمة عبدي , هناء طافش , أسماء الزهراني , وهن من الحكمات المعتمدات من قبل الاتحاد الذي يسعى لإشراك و تأنيث جميع المنافسات الخاصة ببطولات السيدات .
وفي نفس السيـاق , تشارك الرامية مطيرة الشمري في منافسات القوس المركب كأول لاعبة سعوديه تشارك في مسابقات “البكرة” فيما تشارك أربع راميات في منافسات مسافة 60م وخمس مشاركات في مسافة 30م و 18 رامية في منافسات مسافة 18م.

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