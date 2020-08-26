الأدوار التمهيدية لبطولة سيدات السهام تنطلق بـ 27 رامية

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انطلقت اليوم الأدوار التمهيدية لبطولة المملكة للسهام للسيدات بمشاركة 27 رامية, في البطولة التي تقام على مدار ثلاثة أيام ويحتضنها ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .

وأدار البطولة تحكيمياً 4 حكمات لأول مرة على مستوى بطولات الاتحاد , وهم : أسماء الشعبان , فاطمة عبدي , هناء طافش , أسماء الزهراني , وهن من الحكمات المعتمدات من قبل الاتحاد الذي يسعى لإشراك و تأنيث جميع المنافسات الخاصة ببطولات السيدات .

وفي نفس السيـاق , تشارك الرامية مطيرة الشمري في منافسات القوس المركب كأول لاعبة سعوديه تشارك في مسابقات “البكرة” فيما تشارك أربع راميات في منافسات مسافة 60م وخمس مشاركات في مسافة 30م و 18 رامية في منافسات مسافة 18م.