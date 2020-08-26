بلاغ مواطن بوادي الدواسر يكشف عن وجود معمل لصناعة التنباك

المناطق - وادي الدواسر

تمكنت الفرق الرقابية في بلدية محافظة وادي الدواسر ، اليوم من اكتشاف معمل لصناعة التباك يًديره أحد العمالة ، وذلك اثر بلاغ من مواطن عن قيام بائع إحدى التموينات ببيع التنباك على صغار السن ، حيث تبين للفرق الرقابية أضافة الى ذلك وجود معمل بدائي داخل السكن المجاور للتموينات .

وأشارت البلدية إلى انها اتخذت الإجراءات النظامية تجاه المخالف بتطبيق النظام بحقه وتغريمه 50 ألف ريال ، ودعت المواطنين والمُقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أية ملاحظات على الرقم الموحد 940 ، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية .