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سفير بريطانيا: سلوك حزب الله يقوض السلام في لبنان

سفير بريطانيا: سلوك حزب الله يقوض السلام في لبنان

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سفير بريطانيا: سلوك حزب الله يقوض السلام في لبنان

سفير بريطانيا: سلوك حزب الله يقوض السلام في لبنان
http://almnatiq.net/?p=897359
المناطق - وكالات

أكد السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبيلنغ، الأربعاء، أن سلوك بعض الجهات ومنها حزب الله يقوض السلام في لبنان.

وقال خلال لقائه البطريرك مار بشارة بطرس” “تحدثنا عن الوضع الاقتصادي الصعب والصعوبات التي يواجهها لبنان وضرورة القيام بإصلاحات في هذه المرحلة الدقيقة”، مشددا على أهمية إيجاد حكومة تتمتع بثقة الشعب بأسرع ما يمكن، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

كما قال “بحثت مع البطريرك مبادرة الحياد التي أطلقها ومضمونها والتي لا يؤيدها البعض بينهم حزب الله وهذا ما يقوض استقرار لبنان.

وأضاف “يجب أن يتحمل المسؤولون اللبنانينون مسؤوليتهم والاعتراف بأن هناك حاجة ماسة للتغيير”.

إلى ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء إن قوات الأمن اللبنانية استخدمت “القوة المفرطة”، والتي شملت استخدام الذخيرة الحية، مع المتظاهرين بعد انفجار مرفأ بيروت.

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