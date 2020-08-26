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حوثي يغتصب طفلة بتعز.. وجدتها تموت كمدا بعد تلقيها الخبر

حوثي يغتصب طفلة بتعز.. وجدتها تموت كمدا بعد تلقيها الخبر
http://almnatiq.net/?p=897362
المناطق - وكالات

اهتزت مديرية التعزية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن على وقع جريمة طالت طفلة لم تتجاوز الـ 7 سنوات.

فقد أقدم أحد عناصر الميليشيات الحوثية (يدعى ربيش الراعي) على اغتصاب طفلة في منطقة الجند بمديرية التعزية.

خبر الطفلة اليتيمة سرعان ما انتشر كما صورتها المموهة على مواقع التواصل، بين اليمنيين الذي طالبوا بإنزال أشد العقوبة بالمجرم.

بينما أفاد بعضهم بأن جدة الفتاة التي كانت تقوم بتربيتها توفيت يوم معرفتها بالجريمة من شدة الصدمة، فقد كانت تحرم نفسها من العلاج لكي تربي حفيدتها.

في حين لم تتخذ ميليشيات الحوثي أي إجراءات حتى اللحظة، رغم الغضب الذي عم المنطقة، وموجة الحنق التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أدانت منظمة سياج لحماية الطفولة الجريمة، مطالبة بمحاسبة الجاني، وإنزال أقصى العقوبات به. وقالت في بيان “إن المدعو “ش. ع. ر” من الأشخاص المولجين بالأمن” في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لكنه استخدم قوته ومركزه للاعتداء الوحشي على طفلة بريئة.

 

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