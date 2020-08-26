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متحدث الصحة: عدم التقيد بالاحترازات أسهم في تزايد الإصابات في بعض دول العالم

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متحدث الصحة: عدم التقيد بالاحترازات أسهم في تزايد الإصابات في بعض دول العالم

متحدث الصحة: عدم التقيد بالاحترازات أسهم في تزايد الإصابات في بعض دول العالم
http://almnatiq.net/?p=897365
المناطق - الرياض

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1068 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (310836) حالة، من بينها (22136) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1601) حالة حرجة.
وأبان الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن العالم لايزال يسجل ارتفاعًا في الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن تزايد الإصابات في بعض دول العالم يعود إلى عدم التقيد بالاحترازات، أبرزها التقيد بلبس الكمامات والتباعد الجسدي في الأماكن المزدحمة.
ونبه متحدث الصحة الشخص المخالط لمصاب مباشرة دون وجود وقاية بأهمية حجر نفسه منزليًا لمدة 14 يومًا، بغضّ النظر عن أي اعتبارات أخرى كالفحص, مشيراً إلى أن وجود تحليلين إيجابيين للفيروس، أمر مختلف عن إصابة الشخص بالمرض مرتين، ولا بد من التنبه للفرق بين الحالتين، ولكن لا يمكن التأكيد على أن عودة المرض مرة أخرى مستبعد تماماً فالرصد لايزال مستمرا والجائحة جديدة والدراسات والمتابعة لا يزالان بشكل دائم وكذلك مستوى المناعة وتكونها وقدرتها على الديمومة وقدرتها على حماية الجسم أيضاً محل دراسة ولم تصل الدراسة إلى الشكل النهائي لمعرفة مدى قوة المناعة ومستواها.
وأفاد أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (284945) حالة بإضافة (1013) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (3755) حالة، بإضافة (33) حالة وفاة جديدة, موضحا أن الحالات المسجلة وعددها (1068) حالات منها 44% إناث، و56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4 % كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4850659) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (59467) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية, “ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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