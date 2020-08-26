احدث الأخبار

تحديث بيانات “370579”من مستفيدي الضمان بالرياض
أبرز المواد
 والدة الزميل الإعلامي “محمد الجش” إلى رحمة الله
مجتمع المناطق
 حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر
أبرز المواد
 “ابن حثلين”: النادي يدرس إقامة مهرجاني خادم الحرمين وولي العهد للإبل
أبرز المواد
 متحدث الصحة: عدم التقيد بالاحترازات أسهم في تزايد الإصابات في بعض دول العالم
أبرز المواد
 حوثي يغتصب طفلة بتعز.. وجدتها تموت كمدا بعد تلقيها الخبر
أبرز المواد
 سفير بريطانيا: سلوك حزب الله يقوض السلام في لبنان
أبرز المواد
 بلاغ مواطن بوادي الدواسر يكشف عن وجود معمل لصناعة التنباك
أبرز المواد
 الأدوار التمهيدية لبطولة سيدات السهام تنطلق بـ 27 رامية
أبرز المواد
 وزير الرياضة يطلع على احتياجات أندية الدرجتين الأولى والثانية
أبرز المواد
 تطبيق سعودي يفوز بجائزة “هاكاثون الشباب العربي”
أبرز المواد
 شراكة تنموية لتطوير رياضة الفروسية في العلا
أبرز المواد
تحديث بيانات “370579”من مستفيدي الضمان بالرياض

تحديث بيانات “370579”من مستفيدي الضمان بالرياض

أبرز المواد
والدة الزميل الإعلامي “محمد الجش” إلى رحمة الله

والدة الزميل الإعلامي “محمد الجش” إلى رحمة الله

مجتمع المناطق
حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر

حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر

أبرز المواد
“ابن حثلين”: النادي يدرس إقامة مهرجاني خادم الحرمين وولي العهد للإبل

“ابن حثلين”: النادي يدرس إقامة مهرجاني خادم الحرمين وولي العهد للإبل

أبرز المواد

تحديث بيانات “370579”من مستفيدي الضمان بالرياض

تحديث بيانات “370579”من مستفيدي الضمان بالرياض
http://almnatiq.net/?p=897380
المناطق - الرياض

تمكنت مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية من تحديث البيانات الشخصية لـ “370579”حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها منها “355121” طلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة إلى زيارة مقر فروع مكاتب الضمان .

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقية مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى المسارعة في تحديث بياناتهم للاستفادة من خدمات الضمان بحسب الاحتياج ومدى انطباق الشروط عليهم مشيراً إلى أن عملية التحديث الالكتروني لبيانات المستفيدين تتيح الوصول إلى اكبر عدد منهم وتسهل إجراءات التواصل والتعامل معهم.

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد حددت خطوات تحديث البيانات الكترونياً لمستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال اتباع الخطوات التالية:
– الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد من الرابط التالي https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/
– اختيار الملف الشخصي
– اختيار تحديث البيانات
– مراجعة البيانات وفق المستجدات مثل محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الجوال وتفاصيل الحالة الاجتماعية.
– إرسال الطلب

روابط ذات صلة

حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر

حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر
“ابن حثلين”: النادي يدرس إقامة مهرجاني خادم الحرمين وولي العهد للإبل

“ابن حثلين”: النادي يدرس إقامة مهرجاني خادم الحرمين وولي العهد للإبل
متحدث الصحة: عدم التقيد بالاحترازات أسهم في تزايد الإصابات في بعض دول العالم

متحدث الصحة: عدم التقيد بالاحترازات أسهم في تزايد الإصابات في بعض دول العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*