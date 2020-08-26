تحديث بيانات “370579”من مستفيدي الضمان بالرياض

المناطق - الرياض

تمكنت مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية من تحديث البيانات الشخصية لـ “370579”حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها منها “355121” طلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة إلى زيارة مقر فروع مكاتب الضمان .

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقية مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى المسارعة في تحديث بياناتهم للاستفادة من خدمات الضمان بحسب الاحتياج ومدى انطباق الشروط عليهم مشيراً إلى أن عملية التحديث الالكتروني لبيانات المستفيدين تتيح الوصول إلى اكبر عدد منهم وتسهل إجراءات التواصل والتعامل معهم.

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد حددت خطوات تحديث البيانات الكترونياً لمستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

– الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد من الرابط التالي https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/

– اختيار الملف الشخصي

– اختيار تحديث البيانات

– مراجعة البيانات وفق المستجدات مثل محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الجوال وتفاصيل الحالة الاجتماعية.

– إرسال الطلب