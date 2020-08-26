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الباطن يعزز صدارته لـ«الأولى».. والقادسية يحتفظ بالثالث

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المناطق - الرياض

عزز فريق الباطن الأول لكرة القدم، موقعه في صدارة دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد أن كسب ضيفه الأنصار بهدفين دون مقابل، الأربعاء، على ملعبه في حفر الباطن، فيما حقق القادسية فوزاً درامتيكياً على الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وبلغ بذلك الفريق السماوي النقطة الـ66 في المركز الأول، موسعاً الفارق بينه وبين العين الثاني إلى 5 نقاط، مع تبقي مباراة للأخير غداً أمام الجبلين، بينما تعقد موقف فريق الأنصار الذي تجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الـ16 ما يهدده بالهبوط في الجولات المقبلة.
وفي المنطقة الشرقية أيضاً، شهد ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تفوقاً دراماتيكياً للقادسية صاحب الأرض على ضيفه الشعلة، إذ قلب تأخره بهدفين لهدف حتى الدقيقة 89، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف، ليزيد من فرصه في الصعود ببلوغه النقطة الـ60 في المركز الثالث، وبقي الشعلة في مركزه العاشر بـ45 نقطة.
وفي مباراة ثالثة، نجح الخليج في التفوق على الجيل، بهدفين دون مقابل، محسناً موقفه في أسفل الترتيب بـ33 نقطة في المركز الـ15، مقابل 37 نقطة لمنافسه في الترتيب الـ13.
كما حقق جدة انتصاراً على مضيفه البكيرية بهدفين لهدف، رافعاً رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، فيما أصبحت حسابات البكيرية أكثر تعقيداً باقياً في المركز الرابع بـ55 نقطة.
وتستكمل مباريات الجولة، الخميس، بست لقاءات، حيث يستضيف العين الجبلين، ويلاقي الثقبة نظيره النهضة، فيما يحل التقدم ضيفاً على نجران، ويلتقي النجوم بالمجزل، ويلعب الطائي مع حطين، وأحد ضد الكوكب.

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