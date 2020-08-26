الدوسري هلاليا 3 أعوام

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مددت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عقد ناصر الدوسري لاعب فريقه الأول لكرة القدم، لثلاثة أعوام مقبلة، وفق ما أعلنت عنه، الأربعاء.

وجاء تمديد عقد الدوسري، ضمن خطوات الإدارة الزرقاء في الحفاظ على مكاسب الفريق، وإعداده للموسم الرياضي المقبل، حيث سبق ناصر كل من الفرنسي جوميز الذي مدد لموسمين إضافيين، وصالح الشهري الذي تم شراء عقده من الرائد بعد نهاية فترة إعارته.

ومن ضمن الإجراءات الهلالية، في تجهيز الفريق لمنافسات الموسم المقبل، أعلنت إدارة النادي الأزرق، أمس، موافقتها على إنهاء عقد البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الفريق، الذي تقدم به، لإتاحة الفرصة له بالانتقال إلى وجهته الجديدة.

ويقترب فريق الهلال من حسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يفصله 3 نقاط فقط، من أصل 9 نقاط متاحة، قبل إسدال الستار عن المسابقة، وذلك لفارق النقاط الـ6 التي تفصله عن النصر أقرب ملاحقيه، ولأفضليته على الأصفر بالمواجهات المباشرة.