جامعة الجوف تطلق حملة تعريفية عن التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد شاملةً

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تطلق جامعة الجوف ممثلة بعمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة الجوف إطلاق حملة تعريفية عن التعليم عن بُعد لتشجيع الطلبة المستجدين وجميع طلبة الجامعة على استخدامه وتعريفهم بأهم تطبيقاته.

وتتضمن الحملة التي حملت عنوان (#مصطلحات_عن_بُعد) تصميمات ومقاطع فيديو تحتوي تعريفاً بأهم عناصر ومرتكزات ومحاور التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، أبرزها مصطلح (التعليم عن بُعد) الذي يُعد أحد طرق التعلم الإلكتروني ويعتمد مفهومه الأساسي على وجود المتعلم في مكان بعيد عن المؤسسة التعليمية، والهدف منه إعطاء فرصة التعليم وتوفيرها للطلاب بدون الحاجة لزيارة مقر المؤسسة التعليمية، و (التعلم الإلكتروني) الذي يُعنى بتقديم العملية التعليمية من خلال استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات ويعتمد على بيئة إلكترونية متكاملة لإدارة العملية التعليمية، و(الواجب التفاعلي) وهو أحد أدوات التقييم وتكون نوعية الأسئلة فيها (اختيار متعدد أو صح وخطأ) ويكون تقييمها بشكل إلكتروني كامل من قبل النظام.

وتشمل الحملة تعريفاً بمصطلح (الإعلانات) فهي تعتبر من أهم مكونات نظام البلاك بورد ويجب على الطلاب متابعة الإعلانات التي ترد إلى حساباتهم، ويمكن تفعيل الإشعارات من خلال تطبيق الهواتف الذكية، وتستخدم هذه الأداة لإرسال التنبيهات والإعلانات الخاصة بالعملية التعليمية والأنشطة المرتبطة بها، و(البلاك بورد) فهو نظام يتعلق بإدارة التعلّم ويستخدم لإدارة العملية التعليمية بين الأستاذ والطالب ويمثل الأداة التقنية للتفاعل بين الطرفين بهدف إلى إتمام العملية التعليمية بكافة مكوناتها.

وأيضاً تشمل الحملة تعريفاً بمصطلح (الفصل الافتراضي) فهو عبارة عن غرفة افتراضية ينشئها الأستاذ داخل نظام البلاك بورد تتيح للطلاب الدخول وحضور المحاضرات المباشرة وتوفر لهم إمكانية التواصل مع أستاذ المقرر وطرح الأسئلة والاستفسارات والتفاعل المباشر ويمكن الدخول للفصل الافتراضي من جهاز الحاسب أو الهواتف الذكية.

و(الواجب المقالي) يمثل أحد العناصر المهمة لأدوات التقييم والذي يتطلب الإجابة على الأسئلة بشكل نص مقالي وكتابة الإجابة داخل المكان المخصص له في نظام البلاك بورد أو إرفاقه على النظام على شكل ملف، أما (مركز التقديرات) فهو عبارة عن أداة تتيح للطالب متابعة التقديرات لكل الأنشطة والواجبات ولوحة النقاش والتقديرات الخاصة بالمقرر الدراسي داخل نظام بلاك بورد.

وكذلك تشمل الحملة تعريفاً لمصطلح (المحتوى الدراسي) فهو المخزون الذي يقوم فيه أستاذ المقرر بإضافة المحاضرات التعليمية والمراجع وجميع ما يخص المقرر الدراسي، و(لوحة النقاش) تعتبر أداة تفاعلية يمكن من خلالها إنشاء لوحات نقاشية بين أستاذ المقرر والطلاب والتفاعل والنقاش حول موضوع معين يخص المادة التعليمية و(المحاضرة المسجلة) فهي عبارة عن محاضرة يقوم أستاذ المقرر بتسجيلها ورفعها على ملف المقرر في نظام البلاك بورد وتكون متوفرة طوال الفصل الدراسي ويمكن للطالب الدخول عليها في أي وقت