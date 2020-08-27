الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 177 ألفا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 37,086 إصابة مؤكدة و 1,142 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,752,653 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 177,759 وفاة.