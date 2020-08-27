مركز الملك سلمان.. خدمات متواصلة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

المناطق - الرياض

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات أمس 390 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 70 مريضاً، وراجع عيادة الباطنية 47 مريضاً من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 60 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 23 مريضاً، وراجع 11 مريضاً عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 53 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 29 مريضاً، كما تم عمل 95 تحليلاً لـ 34 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 21 صورة أشعة لـ 13 مريضاً، كما تم إعطاء 105 لقاحات لـ 38 مريضاً، واستقبلت عيادة التغذية 12 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 169 وصفة طبية.