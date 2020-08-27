“القناص” فاردي باق مع ثعالب ليستر حتى 2013

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أعلن ليستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليغ”، يوم الأربعاء، أن المهاجم جيمي فاردي مدد عقده ليستمر في استاد كينغباور حتى 2023.

وفاز فاردي البالغ من العمر 33 عاما بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الموسم الماضي بعد تسجيل 23 هدفا في الدوري الممتاز الذي أنهاه ليستر في المركز الخامس وتأهل للدوري الأوروبي.

وقال فاردي الذي أصبح أول لاعب في ليستر يصل إلى 100 هدف في الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي “أعرف أن أمامي الكثير لأحققه مع الفريق لذا ينتابني شعور مميز لربط مستقبلي بليستر سيتي مجددا”.

ونقلت رويترز عن فاردي “نملك فريقا رائعا وأؤمن بأنه قادر على التحسن ولا يسعني الانتظار لتحقيق النجاح سويا في السنوات القليلة المقبلة”.

وأحرز فاردي 103 أهداف في 300 مباراة مع ليستر بدوري الأضواء منذ انضمامه من فليتوود تاون في 2012، ولعب دورا مؤثرا في التتويج المفاجئ بلقب الدوري بموسم 2015-2016 بعد تسجيل 24 هدفا.