احدث الأخبار

البيت التهامي والحرف اليدوية والعروض الفلكلورية في أفتتاح ممر السعادة بالحبيل
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يفتتح مهرجان تذوق لدعم شباب الفود ترك والأسر المنتجة والفن التشكيلي
منطقة الجوف
 33.4 % نسبة مشاركة النساء في مجموعة تواصل الأعمال B20.. معظمهن سعوديات
أبرز المواد
 “القناص” فاردي باق مع ثعالب ليستر حتى 2013
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 177 ألفا
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان.. خدمات متواصلة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري
أبرز المواد
 فاوتشي يحذر من “سلبية” التعجيل باستخدام لقاح لكوفيد-19
أبرز المواد
 أكبر مروحية في العالم.. ميزات واستخدامات متنوعة
أبرز المواد
 8 نصائح لتفادي مضاعفات اضطراب ضغط الدم
أبرز المواد
 مطار القاهرة يضبط مسافرا بحوزته “كل الممنوعات” !
أبرز المواد
 “نزاع قانوني” يكشفُ تعاونا وثيقا بين قطر وإسرائيل
أبرز المواد
 رجل يصاب بكورونا مرتين.. ومنظمة الصحة العالمية تعلق
أبرز المواد
البيت التهامي والحرف اليدوية والعروض الفلكلورية في أفتتاح ممر السعادة بالحبيل

البيت التهامي والحرف اليدوية والعروض الفلكلورية في أفتتاح ممر السعادة بالحبيل

المنطقة الشرقية
أمير الجوف يفتتح مهرجان تذوق لدعم شباب الفود ترك والأسر المنتجة والفن التشكيلي

أمير الجوف يفتتح مهرجان تذوق لدعم شباب الفود ترك والأسر المنتجة والفن التشكيلي

منطقة الجوف
33.4 % نسبة مشاركة النساء في مجموعة تواصل الأعمال B20.. معظمهن سعوديات

33.4 % نسبة مشاركة النساء في مجموعة تواصل الأعمال B20.. معظمهن سعوديات

أبرز المواد
“القناص” فاردي باق مع ثعالب ليستر حتى 2013

“القناص” فاردي باق مع ثعالب ليستر حتى 2013

أبرز المواد

البيت التهامي والحرف اليدوية والعروض الفلكلورية في أفتتاح ممر السعادة بالحبيل

البيت التهامي والحرف اليدوية والعروض الفلكلورية في أفتتاح ممر السعادة بالحبيل
http://almnatiq.net/?p=897419
المناطق - رجال ألمع

دشنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحبيل ممشى السعادة بمقر الأسر المنتجة بجوار سوق العسل وذلك ضمن مبادرات نشامى الحي وذلك بحضور عدد من المسؤولين وشيوخ القبائل والأعيان واللجنة الإشرافية لنشامى عسير .
وقد انطلقت فعاليات الحفل بخير بداية وهي تلاوة آيات من القرآن الكريم ، أعقبها كلمة اللجنة الإشرافية لنشامى عسير ثم تلاها العديد من الكلمات التي تتحدث عن هذا الحدث إضافة إلى إقامة العديد من الأركان المصاحبة للحفل منها (ركن المصورين والرسامين – ركن الفن التشكيلي – ركن البيت التهامي – ركن الأسر المنتجة) ، إضافة لمجالس الشباب وإقامة العديد من العروض الفلكلورية الشعبية والحرف اليدوية القديمة .
كما تضمن الحفل أيضاً تقديم أوبريت غنائي بعنوان أغلى وطن قدمه المنشد عبدالعزيز الفيفي والمنشد عبد العزيز يعقوب ، ثم في نهاية الحفل تم تكريم المشاركين على جهودهم المبذولة .

روابط ذات صلة

إزالة 60 ألف متر تعديات على أراضٍ حكومية بساحل عسير

إزالة 60 ألف متر تعديات على أراضٍ حكومية بساحل عسير
بلدي ظهران الجنوب يناقش سير 12مشروع بلدي

بلدي ظهران الجنوب يناقش سير 12مشروع بلدي
أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة

أمير الشرقية : 75 عاماً من الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*