البيت التهامي والحرف اليدوية والعروض الفلكلورية في أفتتاح ممر السعادة بالحبيل

المناطق - رجال ألمع

دشنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحبيل ممشى السعادة بمقر الأسر المنتجة بجوار سوق العسل وذلك ضمن مبادرات نشامى الحي وذلك بحضور عدد من المسؤولين وشيوخ القبائل والأعيان واللجنة الإشرافية لنشامى عسير .

وقد انطلقت فعاليات الحفل بخير بداية وهي تلاوة آيات من القرآن الكريم ، أعقبها كلمة اللجنة الإشرافية لنشامى عسير ثم تلاها العديد من الكلمات التي تتحدث عن هذا الحدث إضافة إلى إقامة العديد من الأركان المصاحبة للحفل منها (ركن المصورين والرسامين – ركن الفن التشكيلي – ركن البيت التهامي – ركن الأسر المنتجة) ، إضافة لمجالس الشباب وإقامة العديد من العروض الفلكلورية الشعبية والحرف اليدوية القديمة .

كما تضمن الحفل أيضاً تقديم أوبريت غنائي بعنوان أغلى وطن قدمه المنشد عبدالعزيز الفيفي والمنشد عبد العزيز يعقوب ، ثم في نهاية الحفل تم تكريم المشاركين على جهودهم المبذولة .