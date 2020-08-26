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أمير الجوف يفتتح مهرجان تذوق لدعم شباب الفود ترك والأسر المنتجة والفن التشكيلي

أمير الجوف يفتتح مهرجان تذوق لدعم شباب الفود ترك والأسر المنتجة والفن التشكيلي

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أمير الجوف يفتتح مهرجان تذوق لدعم شباب الفود ترك والأسر المنتجة والفن التشكيلي

أمير الجوف يفتتح مهرجان تذوق لدعم شباب الفود ترك والأسر المنتجة والفن التشكيلي
http://almnatiq.net/?p=897420
المناطق - واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مهرجان تذوق الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف خلال الفترة من 7 إلى 10 محرم الجاري في منتزه النخيل بمدينة سكاكا .
وعند وصول سموه لمنتزه النخيل كان في استقباله أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وعدد من المسؤولين ، حيث استمع سموه من أمين المنطقة خلال جولته على أركان وأجنحة المهرجان عن الفعاليات والأنشطة التي ستقام فيه وتمتد لأربعة أيام .
وزار سموه خلال جولته بالمهرجان رواد الأعمال من شباب الفود ترك، والتقى بالقائمين عليها، مستمعاً منهم للأنشطة والوجبات التي يقدمونها لزوار المهرجان والمتنزهين بشكل يومي، كما زار سموه أجنحة الفن التشكيلي، واطلع على أعمال الفنانين والفنانات التشكيليات ، مستمعاً منهم عن مشاركاتهم في المهرجانات والمناسبات الأخرى .
بعد ذلك زار سموه الأجنحة المخصصة للأسر المنتجة، وشاهد الأكلات الشعبية المختلفة التي تقدمها الأسر لزوار المهرجان، ثم زار خلال جولته أجنحة الرعاة والداعمين للمهرجان ، مثمناً لهم مشاركاتهم مناسبات المنطقة .
كما التقى سمو أمير منطقة الجوف بعدد من الأهالي وزوار المنتزه الذين حضروا للاستمتاع بفعاليات المهرجان والبرامج المصاحبة له، حيث بادلهم الأحاديث الودية ، مؤكداً أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تستقطب مختلف فئات المجتمع ، متمنياً لهم أوقاتاً ماتعة بإذن الله .
وأكد أمين منطقة الجوف خلال حديثه لسمو الأمير فيصل بن نواف أن المهرجان يستهدف دعم الشباب والشابات وإتاحة الفرصة لهم لتقديم مشروعاتهم وإبداعاتهم، من خلال تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة، وتقديم قصص نجاح ملهمة، كما يتيح تبادل التجارب والخبرات بين شباب الفود ترك، إلى جانب دعم الأسر المنتجة والفنون التشكيلية، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وفي ختام زيارته أطلق سمو الأمير فيصل بن نواف اسم جادة الفن على مدخل منتزه النخيل، موجهاً بأن يبقى بشكل دائم للفنانين والفنانات التشكيليات لممارسات أعمالهم الفنية فيه، معربا عن شكره لأمانة المنطقة على تنظيم مثل هذه الفعاليات ، ومشاركة شباب وشابات المنطقة في عدد من المسارات التي تُظهر إبداعاتهم وممارستهم لهوايتهم ، وإمتاع زوار المهرجان، متمنياً سموه للجميع التوفيق .
من جانبه أعرب المهندس الشرعان عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على تشريفه وافتتاحه مهرجان تذوق، الذي يؤكد دعم سموه لأنشطة وفعاليات أمانة وبلديات المنطقة، وحرصه على مشاركة المجتمع الجوفي مناسباتهم

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