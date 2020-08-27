احدث الأخبار

كورونا يضغط على أرباح الشركات السعودية المدرجة في الربع الثاني .. تراجعت 76.7 %
أبرز المواد
 “المحارب الأسود”… إيطاليا تطلق اسم شخصية من أصول عربية على محطة مترو
أبرز المواد
 البيت التهامي والحرف اليدوية والعروض الفلكلورية في أفتتاح ممر السعادة بالحبيل
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يفتتح مهرجان تذوق لدعم شباب الفود ترك والأسر المنتجة والفن التشكيلي
منطقة الجوف
 33.4 % نسبة مشاركة النساء في مجموعة تواصل الأعمال B20.. معظمهن سعوديات
أبرز المواد
 “القناص” فاردي باق مع ثعالب ليستر حتى 2013
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 177 ألفا
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان.. خدمات متواصلة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري
أبرز المواد
 فاوتشي يحذر من “سلبية” التعجيل باستخدام لقاح لكوفيد-19
أبرز المواد
 أكبر مروحية في العالم.. ميزات واستخدامات متنوعة
أبرز المواد
 8 نصائح لتفادي مضاعفات اضطراب ضغط الدم
أبرز المواد
 مطار القاهرة يضبط مسافرا بحوزته “كل الممنوعات” !
أبرز المواد
كورونا يضغط على أرباح الشركات السعودية المدرجة في الربع الثاني .. تراجعت 76.7 %

كورونا يضغط على أرباح الشركات السعودية المدرجة في الربع الثاني .. تراجعت 76.7 %

أبرز المواد
“المحارب الأسود”… إيطاليا تطلق اسم شخصية من أصول عربية على محطة مترو

“المحارب الأسود”… إيطاليا تطلق اسم شخصية من أصول عربية على محطة مترو

أبرز المواد
البيت التهامي والحرف اليدوية والعروض الفلكلورية في أفتتاح ممر السعادة بالحبيل

البيت التهامي والحرف اليدوية والعروض الفلكلورية في أفتتاح ممر السعادة بالحبيل

المنطقة الشرقية
أمير الجوف يفتتح مهرجان تذوق لدعم شباب الفود ترك والأسر المنتجة والفن التشكيلي

أمير الجوف يفتتح مهرجان تذوق لدعم شباب الفود ترك والأسر المنتجة والفن التشكيلي

منطقة الجوف

كورونا يضغط على أرباح الشركات السعودية المدرجة في الربع الثاني .. تراجعت 76.7 %

كورونا يضغط على أرباح الشركات السعودية المدرجة في الربع الثاني .. تراجعت 76.7 %
http://almnatiq.net/?p=897428
المناطق - الرياض

سجلت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية تراجعا 76.7 في المائة “86.3 مليار ريال” خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ نحو 26.2 مليار ريال، مقابل نحو 112.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، فإن التراجع جاء بشكل رئيس لتداعيات جائحة كورونا، حيث تسبب الإغلاق الاقتصادي في تراجع إيرادات الشركات، في حين تأثرت الأرباح الصافية بنتائج قطاع البنوك، التي تراجعت بشكل كبير متأثرة بالأزمة وكذلك الخسائر الاستثنائية لبنك ساب.
وتأثر قطاع المواد الأساسية بضغط من شركات قطاع البتروكيماويات، الذي سجل صافي خسارة للربع الثاني على التوالي، وذلك نتيجة تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة، فضلا عن تراجع كمية المبيعات لبعض الشركات، إذ تواجه فترة عصيبة بفعل تراجع الأسعار، ثم أزمة كورونا، التي ألحقت بالقطاع مزيدا من الضرر.
ولا تشمل أرباح الربع الثاني والنصف الأول نتائج وحدات الصناديق العقارية المتداولة “ريت”، كذلك لا تشمل الشركات التي لم تتمكن من إعلان أرباحها خلال الفترة، وهي الخضري، وثمار، ووفاء للتأمين، وكذلك سلامة للتأمين.
وسجلت شركة سابك صافي خسارة خلال الربع الثاني بلغ 2.2 مليار ريال مقارنة بصافي أرباح ملياري ريال للفترة المماثلة من عام 2019، لتواصل “سابك” تسجيل خسائر للربع الثالث على التوالي.
وبلغت أرباح “أرامكو السعودية” 24.62 مليار ريال في الربع الثاني، حيث تأثرت نتائج الشركة بتراجع أسعار النفط الخام، إضافة إلى انخفاض هوامش أرباح التكرير.
كما تأثرت نتائج شركات السوق بتراجع أرباح قطاع البنوك، التي انخفضت بنحو 81 في المائة، جراء الخسائر الاستثنائية لبنك ساب البالغة 6.8 مليار ريال بعد تسجيل البنك مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة خلال الربع الثاني، فيما أثرت كذلك المخصصات في نتائج البنوك، لتبلغ أرباحها نحو 1.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.12 مليار ريال للفترة المماثلة.

روابط ذات صلة

“المحارب الأسود”… إيطاليا تطلق اسم شخصية من أصول عربية على محطة مترو

“المحارب الأسود”… إيطاليا تطلق اسم شخصية من أصول عربية على محطة مترو
33.4 % نسبة مشاركة النساء في مجموعة تواصل الأعمال B20.. معظمهن سعوديات

33.4 % نسبة مشاركة النساء في مجموعة تواصل الأعمال B20.. معظمهن سعوديات
“القناص” فاردي باق مع ثعالب ليستر حتى 2013

“القناص” فاردي باق مع ثعالب ليستر حتى 2013

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*