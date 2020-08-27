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“المحارب الأسود”… إيطاليا تطلق اسم شخصية من أصول عربية على محطة مترو

“المحارب الأسود”… إيطاليا تطلق اسم شخصية من أصول عربية على محطة مترو
http://almnatiq.net/?p=897429
المناطق - الرياض

كرمت السلطات الإيطالية شخصية قديمة من أصول عربية، كان لها أثرا كبيرا في التاريخ الإيطالي، من خلال تسمية محطة ميترو جديدة قيد الإنشاء باسمها.

صوت مجلس مدينة العاصمة الإيطالية روما، في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب الجاري، على تسمية محطة ميترو جديدة قيد الإنشاء في العاصمة باسم هذه الشخصية.

وأطلق مجلس المدينة اسم “جورجيو مارينكولا”، وهو مواطن إيطالي من أصول صومالية على محطة الميترو تكريما له حيث كان له دور بارز في “المقاومة الإيطالية” بحسب “بي بي سي”.

يأتي هذا القرار بعد عدول السلطات الإيطالية عن تسمية سابقة كانت ستطلقها على المحطة، حيث كان من المقرر تسميتها “أمبا أرادام إيبينو”، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي نفذتها إيطاليا في إثيوبيا.

وبحسب الصحيفة، فقد نفذ في هذه الحملة “جرائم شنيعة” في إثيوبيا عام 1936 عندما أطلقت “القوات الفاشية العنان للأسلحة الكيميائية وارتكبت جرائم حرب في معركة أمبا أرادام”.

ونفذ المواطنون حملة واسعة بهدف تغيير الاسم، على خلفية الاحتجاجات (حياة السود مهمة) الواسعة التي شهدها العالم بعد مقتل جورج فلويد في أمريكا.

وقام الناشطون بتعليق لافتات على محطة الميترو طالبوا فيها بضرورة عدم التذكير “بالاضطهاد” مذكرين بحياة “المحارب الأسود” جورجيو مارينكولا، القصيرة والرائعة.

واشتهر مارينكولا بنشاطه الكبير في فترة مقاومة النازية ومنح عام 1953، وسام “ميداليا دورو ألفالور ميليتير”، وهو أعلى وسام عسكري في إيطاليا.

قتل “المحارب الأسود” عن عمر يناهز 21 عاما، على نقطة للتفتيش بتاريخ 4 مايو/ أيار عام 1945 بنيران ألمانية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وولد مارينكولا في بلدة ماهاداي على نهر شبيلي شمال مقديشو عام 1923، من والدة صومالية تدعى أشكيرو حسن، وأب أيطالي يدعى جوسيبه مارينكولا، وهو ضابط في الجيش.

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