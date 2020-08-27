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72 شركة وساطة في السعودية تدير أصولا بـ 481.4 مليار ريال

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72 شركة وساطة في السعودية تدير أصولا بـ 481.4 مليار ريال

72 شركة وساطة في السعودية تدير أصولا بـ 481.4 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=897434
المناطق - الرياض

ارتفع حجم الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة المالية) البالغة عددها 72 شركة، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى نحو 481.4 مليار ريال، بزيادة 3.3 في المائة، بما يعادل 15.3 مليار ريال، عن مستوياتها في نهاية الفترة نفسها من الماضي (الربع الأول 2019)، والبالغة 466.1 مليار ريال.
ووفقا لـ”الاقتصادية” من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم في الربع الثاني من العام الجاري مع دخول سيولة ضخمة للسوق.
ويعود دخول السيولة إلى عدة عوامل، بينها تسجيل الشركات قيعانا سعرية في آذار (مارس) بسبب تفشي فيروس كورونا، ما جعلها مغرية للشراء واقتناص الفرص، وتوجه عديد من الأفراد للتداول في الأسهم استغلالا خلال الربع الثاني في ظل تداعيات “كورونا” ومنع التجول والبقاء في المنازل.
ويؤكد ذلك القفزة الكبيرة في المتوسط اليومي للسيولة المتداولة في الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، 119 في المائة، لتبلغ 9.2 مليار ريال، مقابل 4.2 مليار ريال في الربع الأول من العام نفسه تزامنا مع كورونا.
وعلى أساس ربعي، تراجعت الأصول المدارة لدى الشركات المرخص لها بنهاية الربع الأول 2020 مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2019) والبالغة 499.8 مليار ريال.

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