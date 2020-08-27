الأمم المتحدة تجدد الدعوة بشأن التصديق الكامل على معاهدة حظر التجارب النووية

المناطق - الرياض

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لجميع الدول التي لم توقع أو تصدق على معاهدة حظر التجارب النووية إلى القيام بذلك دون مزيد من التأخير.

وأبان غوتيريش، في رسالة افتراضية بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، والذي تحتفل به المنظمة يوم 29 أغسطس من كل عام، أن الحظر الكامل للتجارب النووية يُعدّ خطوة أساسية في منع التحسين النوعي والكمي للأسلحة النووية وفي تحقيق نزع السلاح النووي.

وأكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو، في كلمتها خلال الاجتماع الافتراضي، الذي عقد اليوم بهذه المناسبة، أن تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية هو أفضل طريقة لتكريم الأرواح التي أزهقت بسبب هذه الأسلحة.

وأفادت ناكاميتسو، أن الآثار على البيئة والتنمية الاقتصادية لا تزال ملموسة حتى يومنا هذا منذ إجراء أول تجربة نووية قبل 75 عاما وما تلاها من تجارب نووية قاربت 2000 تجربة.