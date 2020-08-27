احدث الأخبار

مفاجأة.. السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة السعودي
أبرز المواد
 وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مصادر: “التعليم” تُحدد موعدًا جديدًا لنقل الموظفين الإداريين
أبرز المواد
 كوريا الشمالية: أي شخص قادم من الصين يقترب من حدودنا أقل من 1 كلم سيقتل
أبرز المواد
 بحث بريطاني: «بخاخ حشرات» يقتل كورونا !
أبرز المواد
 بالفيديو.. هاتف متطور قابل للطي يكتسح أسواق العالم
أبرز المواد
 حكومة بريطانيا لمحدودي الدخل: سندفع لكم أموالاً للعزل الذاتي
أبرز المواد
 “التعليم” تكشف عن طريقة الحصول على اسم المستخدم في منصة «مدرستي» !
أبرز المواد
 “لورا” العنيف يجلي نصف مليون شخص في أمريكا
أبرز المواد
 الأرصاد: غبار في الرياض وأمطار بالباحة وجازان
أبرز المواد
 الصحة العالمية: أفريقيا تجاوزت ذروة وباء كورونا
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تجدد الدعوة بشأن التصديق الكامل على معاهدة حظر التجارب النووية
أبرز المواد
مفاجأة.. السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة السعودي

مفاجأة.. السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة السعودي

أبرز المواد
وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

أبرز المواد
مصادر: “التعليم” تُحدد موعدًا جديدًا لنقل الموظفين الإداريين

مصادر: “التعليم” تُحدد موعدًا جديدًا لنقل الموظفين الإداريين

أبرز المواد
كوريا الشمالية: أي شخص قادم من الصين يقترب من حدودنا أقل من 1 كلم سيقتل

كوريا الشمالية: أي شخص قادم من الصين يقترب من حدودنا أقل من 1 كلم سيقتل

أبرز المواد

الأرصاد: غبار في الرياض وأمطار بالباحة وجازان

الأرصاد: غبار في الرياض وأمطار بالباحة وجازان
http://almnatiq.net/?p=897457
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

مفاجأة.. السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة السعودي

مفاجأة.. السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة السعودي
وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا
مصادر: “التعليم” تُحدد موعدًا جديدًا لنقل الموظفين الإداريين

مصادر: “التعليم” تُحدد موعدًا جديدًا لنقل الموظفين الإداريين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*