بحث بريطاني: «بخاخ حشرات» يقتل كورونا !

كشف بحث طبي حديث في بريطانيا أن منتجاً موجوداً في بخاخ طارد للحشرات يستطيع أن يقتل سلالة فايروس كورونا المستجد التي تؤدي إلى الإصابة بمرض كوفيد-19.

وأوضح البحث الأولي الصادر عن المعهد البريطاني لعلم الدفاع والتكنولوجيا أن هذا المنتج يعرف بـ«سيتريوديول» ويجري استخدامه بالأساس ضد البعوض، وفق «سكاي نيوز» البريطانية.

إلى ذلك، تم نشر البحث بشكل أولي حتى يطلع عليه علماء آخرون، من أجل أن يبادروا إلى وضع ملاحظاتهم أو تصويباتهم بشأن النتائج.

ومن المعروف منذ سنوات أن هذا المنتج يستطيع أن يقتل فايروسات أخرى من عائلة كورونا التي ينحدر منها الفايروس المستجد، الذي يعرف أيضاً باسم «سارس كوف 2» الحالي.

ورجح العلماء أن يكون هذا المنتج قادراً على الحماية من خلال طبقة بروتينات تقي من التقاط كورونا المستجد. كما أجروا بحثاً لمعرفة ما إذا كان هذا المنتج قادراً بالفعل على ضمان تلك الطبقة، في مسعى لتطوير طرق سهلة للوقاية.