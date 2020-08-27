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بالفيديو.. هاتف متطور قابل للطي يكتسح أسواق العالم

بالفيديو.. هاتف متطور قابل للطي يكتسح أسواق العالم
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أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة Royole تستعد للكشف عن هاتفها الأحدث القابل للطي رسميا خلال حدث خاص ستعقده في الصين قريبا.

ويتميز هاتف FlexPai 2 الجديد بشاشة مرنة بمقاس 7.8 بوصة يمكن طيها بزاوية 360 درجة ليستعمل الجهاز كهاتف ذكي أو حاسب لوحي صغير، أو كأداة لعرض الفيديوهات لشخصين معا.

أما هيكل الهاتف فسيأتي بأبعاد (186,2х133,8х6,5) ملم، ومزود بمفصل من نوع خاص في منتصفه، والكاميرا الأساسية ستكون ثنائية العدسة مثبتة على الحافة اليمنى لهيكل الهاتف، وستستعمل بدل الكاميرا الأمامية أيضا.

والأبرز من كل ما سبق هو أن FlexPai 2 سيكون قادرا على العمل بسرعة مع شبكات 5G بفضل معالج Snapdragon 865 ثماني النوى، وذواكر الوصول العشوائي التي ستكون من نوع LPDDR5 وبحجم 8 غيغابايت.

وسيطرح هذا الهاتف بذواكر داخلية من نوع UFS 3.0، وببطارية بسعة 4450 ميلي أمبير، أما سعره فمن المتوقع أن يكون أرخص من سعر هواتف سامسونغ و موتورولا الحديثة القابلة للطي.

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