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وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

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وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=897477
المناطق_الرياض

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدليل للتعامل مع الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كورونا المستجد في أماكن العمل

وحول آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بكوفيد-١٩- للعمل؛ فإنه يتم السماح للموظف بالعودة إلى العمل بعد التعافي وذلك بعد إحضار ما يثبت شفاءه من المرض من منشأة صحية

وفي حال لم يتم عمل اختبار مخبري PCR لتأكيد تعافي الموظف من الفيروس، فيمكنه العودة للعمل وفقًا للشروط التالية، وهي إذا لم يعان بسبب الحمى لمدة 72 ساعة على الأقل (من دون استخدام أدوية خافضة للحرارة)، وتحسنت الأعراض الأخرى (على سبيل المثال، تحسنت أعراض السعال أو ضيق التنفس)، ومرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض لأول مرة

وفي حال تم عمل اختبار مخبري PCR لتأكيد تعافي الموظف من الفيروس، فيمكنه العودة للعمل وفقًا للشروط التالية، هي؛ لم يعد لديه حمى (من دون استخدام أدوية خافضة للحرارة)، وتحسنت الأعراض الأخرى (على سبيل المثال، تحسنت أعراض السعال أو ضيق التنفس)، وأجرى اختبارين سلبيين على التوالي، بفارق 24 ساعة على الأقل

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