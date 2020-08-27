احدث الأخبار

مفاجأة.. السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة السعودي
أبرز المواد
 وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مصادر: “التعليم” تُحدد موعدًا جديدًا لنقل الموظفين الإداريين
أبرز المواد
 كوريا الشمالية: أي شخص قادم من الصين يقترب من حدودنا أقل من 1 كلم سيقتل
أبرز المواد
 بحث بريطاني: «بخاخ حشرات» يقتل كورونا !
أبرز المواد
 بالفيديو.. هاتف متطور قابل للطي يكتسح أسواق العالم
أبرز المواد
 حكومة بريطانيا لمحدودي الدخل: سندفع لكم أموالاً للعزل الذاتي
أبرز المواد
 “التعليم” تكشف عن طريقة الحصول على اسم المستخدم في منصة «مدرستي» !
أبرز المواد
 “لورا” العنيف يجلي نصف مليون شخص في أمريكا
أبرز المواد
 الأرصاد: غبار في الرياض وأمطار بالباحة وجازان
أبرز المواد
 الصحة العالمية: أفريقيا تجاوزت ذروة وباء كورونا
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تجدد الدعوة بشأن التصديق الكامل على معاهدة حظر التجارب النووية
أبرز المواد
مفاجأة.. السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة السعودي

مفاجأة.. السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة السعودي

أبرز المواد
وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

أبرز المواد
مصادر: “التعليم” تُحدد موعدًا جديدًا لنقل الموظفين الإداريين

مصادر: “التعليم” تُحدد موعدًا جديدًا لنقل الموظفين الإداريين

أبرز المواد
كوريا الشمالية: أي شخص قادم من الصين يقترب من حدودنا أقل من 1 كلم سيقتل

كوريا الشمالية: أي شخص قادم من الصين يقترب من حدودنا أقل من 1 كلم سيقتل

أبرز المواد

مفاجأة.. السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة السعودي

مفاجأة.. السومة يطلب الرحيل عن أهلي جدة السعودي
http://almnatiq.net/?p=897478
المناطق_جدة

فجرت تقارير إعلامية،  مفاجأة صادمة لمحبي نادي الأهلي السعودي، حول مستقبل المهاجم السوري عمر السومة، ورغبته بالرحيل عن الـ”الراقي”

واجتمع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مع إدارة النادي، وطلب بشكل رسمي السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد 6 مواسم خاضها مع الفريق

ووفقا لما أورده برنامج “الدوري مع وليد” السعودي، فإن مشوار السومة مع فريق الأهلي يقترب من نهايته، بناء على رغبة المهاجم السوري

وأوضح مقدم البرنامج أن السومة أخبر إدارة الأهلي أنه خدم “الراقي” بكل ما يستطيع وأنه يريد الآن الرحيل، خاصة وأنه يدخل خلال 3 أشهر الفترة الأخيرة من عقده مع أهلي جدة، وآخر 6 أشهر في تعاقده مع النادي، وأنه يرغب في أن يستفيد النادي من رحيله ماديا، بدلا من الرحيل مجانا في نهاية الموسم المقبل، وأنه قدم ما يستطيع تقديمه للأهلي وجماهير الكبيرة

وارتدى السومة قميص الأهلي في يوليو 2014، قادما من القادسية الكويتي، ويرتبط بعقد مع النادي السعودي حتى يونيو 2021 المقبل، وحقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية خلال مسيرته

وشارك السومة في 182 مباراة في جميع المسابقات مع الأهلي، سجل خلالها 165 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة

روابط ذات صلة

وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

وقاية : هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا
مصادر: “التعليم” تُحدد موعدًا جديدًا لنقل الموظفين الإداريين

مصادر: “التعليم” تُحدد موعدًا جديدًا لنقل الموظفين الإداريين
كوريا الشمالية: أي شخص قادم من الصين يقترب من حدودنا أقل من 1 كلم سيقتل

كوريا الشمالية: أي شخص قادم من الصين يقترب من حدودنا أقل من 1 كلم سيقتل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*