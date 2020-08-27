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قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل يستقبل العام الدراسي 1442هـ

قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل يستقبل العام الدراسي 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=897495

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً بقطاع التعليم حملة (التعليم عن بعد.. وقاية ومعرفة) بهدف توعية المجتمع بأهمية التعليم عن بعد، وضرورته الملحة في ظل ظروف جائحة كورونا، والتعريف بوسائل ومنصات التعليم عن بعد، والأدوار المتعلقة بالطلبة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، بالإضافة إلى التهيئة للعام الدراسي الجديد.

 

وقد اتخذت الحملة عدة أشكال (نصية، رسومية، متحركة)، وتم إطلاقها على مستوى المدينة في شبكات التواصل الاجتماعي، ولوحات الطرق، والمجمعات التجارية، واللوحات الإلكترونية في مباني الهيئة الملكية، والشبكة الداخلية.

وتأتي الحملة على مرحلتين، حيث جاءت المرحلة الأولى بهدف التعريف بالأدوار المطلوبة من الأسرة والطلبة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس. كما ستنطلق بعد ذلك المرحلة الثانية (تهيئة العودة إلى الدراسة) بهدف تهيئة المجتمع لانطلاقة العام الدراسي الجديد من خلال نشر عدد من الرسائل الإيجابية والتحفيزية.

الجدير بالذكر أن إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل قد أطلقت في فترة سابقة موقعًا إلكترونيًا يحجز من خلاله أولياء الأمور الموعد المناسب لهم لتسلم كتب أبنائهم الطلاب وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، وانطلاقًا من حرص الهيئة الملكية على تطبيق أعلى معايير السلامة، فيما قامت الكليات والمعاهد ممثلة بوكالة شؤون الطلاب ومعهد اللغة الإنجليزية والسنة التحضيرية بإنهاء إجراءات قبول 4 آلاف مستجد من الطلاب والطالبات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، حيث تم توزيع المقبولين بشكل احترازي يحقق مبدأ التباعد الجسدي في كلٍ من معهد اللغة الإنجليزية والسنة التحضيرية ومعهد الجبيل التقني وكلية الجبيل الجامعية، بالإضافة إلى إقامة اختبار كامبريدج المحوسب لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية للطلبة المقبولين في كليات ومعاهد القطاع للعام الدراسي الجديد.

 

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