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محافظ ضباء يلتقي مدير تعليم تبوك

محافظ ضباء يلتقي مدير تعليم تبوك

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محمية عروق بني معارض .. موطن تكاثر المها العربي وظباء الريم وغزلان الجبل

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محافظ ضباء يلتقي مدير تعليم تبوك

محافظ ضباء يلتقي مدير تعليم تبوك
http://almnatiq.net/?p=897521
تبوك - علي العميري
التقى محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي في مكتبه بمقر المحافظة، مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.
ورحب المحافظ في بداية اللقاء بمدير تعليم المنطقة الذي يزور محافظة ضباء، منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – من رعاية واهتمام بالتعليم، وكذلك المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لكل مايقدم لأهالي محافظة ضباء في جميع المجالات، منوهًا بحهود وزارة التعليم في الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتوفير منصات التعليم عن بعد، داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها.
بدوره ثمن مدير تعليم منطقة تبوك ماتجده مدارس المحافظة من حرص وعناية المحافظ مع بداية العام الدراسي الجديد وتناول اللقاء أبرز الخدمات والاحتياجات التعليمية في المحافظة ومراكزها.

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