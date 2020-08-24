تعليم الباحة يطلق مركز ” مُعين ” لصيانة ودعم أجهزة التعلم عن بعد للطلاب والطالبات

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دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني مركز الدعم الفني للتعليم عن بعد ” مُعين” والذي أطلقته إدارة تقنية المعلومات بالشراكة مع شركة ابتكار، بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين الأستاذ علي عوضه مديس، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ناصر سعيد الزهراني، ومدير تقنية المعلومات الأستاذ أحمد سعيد الصفا، وممثل شركة ابتكار المهندس أحمد إمام.

وتُعنى المبادرة بحل العديد من مشكلات الدعم الفني لأجهزة الطلاب والطالبات أثناء مواصلة تعليمهم عن بعد في مختلف الظروف والحالات بتوفير قناة تفاعلية عبر منصة ” تلغرام”؛ والتي تسمح بتلقي الاستفسارات، وتقدم إجابات وافية للطلاب والطالبات حول استخدام الأجهزة التقنية الحديثة المستخدمة في التعلم عن بعد، وتقديم الحلول للمشاكل الفنية التي قد تعتري أجهزتهم من خلال إجراء خدمات الصيانة الداخلية السريعة لها مجانا عبر الإدارة أو في مكاتب التعليم في مختلف المحافظات عبر الدخول للمنصة : https://t.me/detscalbaha

المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني أكد على حرص الإدارة على تقديم كافة الخدمات التربوية والتعليمية والتقنية للطلاب والطالبات خلال مواصلة رحلاتهم التعليمية عن بعد عبر تدشينها “لمُعين “حتى يتمكن المستفيدون من إيصال صوتهم بأيسر الطرق خصوصاً الفئات الأكثر حاجة لمد يد العون والمساعدة ككبار السن من أولياء أمور الطلاب والصغار من الطلاب الذين قد يصعب عليهم استخدام التقنية وتوظيفها بالصورة المثلى، مشيرا إلى أن الإدارة قد شكلت فرق دعم فني وإشرافي لمركز ” مُعين ” تعمل على مدار اليوم الدراسي من أجل تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات أو ذويهم خلال تعاملهم مع أنظمة التعلم عن بعد وتتيح الدعم اللازم وإجراء الحلول التقنية لأجهزتهم بما يمكنهم من متابعة دروسهم عبر المنصات التعليمية المعتمدة.