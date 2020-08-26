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ميناء الملك عبدالله يستقبل أولى سفن “الكروز” السياحية لإثراء موسم صيف السعودية

ميناء الملك عبدالله يستقبل أولى سفن “الكروز” السياحية لإثراء موسم صيف السعودية

منطقة مكة المكرمة
تعليم الباحة يطلق مركز ” مُعين ” لصيانة ودعم أجهزة التعلم عن بعد للطلاب والطالبات

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ميناء الملك عبدالله يستقبل أولى سفن “الكروز” السياحية لإثراء موسم صيف السعودية

ميناء الملك عبدالله يستقبل أولى سفن “الكروز” السياحية لإثراء موسم صيف السعودية
http://almnatiq.net/?p=897529
المناطق - واس

استقبل ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية برابغ أمس، أولى سفن “الكروز” السياحية القادمة إلى موانئ المملكة عبر السفينة “سيلفر سبيريت” في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة برفقة مقدمي خدمات من الطراز العالمي وجهت لهم الهيئة السعودية للسياحة الدعوة لتقديم أرقى الخدمات للمصطافين ضمن فعاليات موسم صيف السعودية “تنفس”.
وكثفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” مجهوداتها بتسخير جميع الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية في موانئ المملكة؛ لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة ، وسط تضافر جهود جميع الكوادر البشرية بالموانئ والقطاعات الحكومية العاملة بها، مما يضمن الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لموانئ المملكة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي.
وسيشهد ميناء الملك عبدالله بداية تشغيل الرحلات السياحية غداً مروراً بميناء ينبع التجاري ومنه إلى جزيرة سندالا بمنطقة نيوم ، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات البحرية المتطورة والتشغيلية العالية.
وأوضح المدير التنفيذي للاستراتيجية بشركة البحر الأحمر للسفن السياحية غسان خان أن “رد سي سبيريت” هي المنصة المشغلة للرحلات البحرية السياحية ، التي تمثل قيمة سياحية متميزة تجمع بين الرفاهية واستكشاف عوالم جديدة ، وفرص استثنائية للاستمتاع باستكشاف الكنوز السياحية الممتدة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر .
وأضاف أنه يمكن من خلال هذه الرحلات البحرية ، الإطلاع على الجزر والشواطئ والطبيعة الساحرة ، مما يعزز فكرة الاستمتاع بهذه الأجواء لما تملكه هذه السفن من خدمات ومرافق متعددة ، علاوة على الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بما يسهم في تلبية تطلعات جميع فئات وشرائح المجتمع .
وقال : تحتوي السفينة “سيلفر سبيريت” على 8 مطاعم فاخرة ، وبركة سباحة ، بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية والموسيقية التي ستقدم على المسرح ، كما تم وضع برامج تعليمية وترفيهية واستكشافية على ظهر السفينة ، من أجل إعطاء مساحة واسعة للاستمتاع طوال الرحلة.
وشدد على تطبيق جميع الإحترازات والتدابير الوقائية وإجراءات البروتوكولات الصحية حفاظاً على سلامة السياح، وذلك قبل وبعد صعود الركاب على متن السفينة وفي جميع المحطات التي ستتوقف خلالها الرحلات البحرية ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بهدف الاستمتاع بتجارب سياحية آمنة وممتعة.
يذكر أنه سيتم إشغال 75% من حجم الطاقة الاستيعابية للسفينة ، وذلك بهدف تحقيق مسارات التباعد الاجتماعي بين السياح، فيما تتضمن الرحلات نوعين من المسارات ، الأول يمر بشاطئ الرأس الأبيض في ينبع ومن ثم العودة لنقطة البداية لمدة 3 ليالٍ، ويمر المسار الثاني، بشاطئ الرأس الأبيض في ينبع ونيوم ومن ثم العودة لنقطة البداية على مدار 4 ليالٍ.
وفيما يتعلق بمرافق سفينة “سيلفر سبيريت” فإنه يوجد داخلها “مسرح كبير” يقدم عروضًا مختلفة ، بالإضافة إلى سوق صغير به منتجات تذكارية ، بالإضافة إلى منطقة ألعاب فيديو ، ومسبحين الأول مكشوف على ظهر السفينة وآخر مغلق ، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة وغيرها من المرافق الأخرى.
ويعود اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بتشغيل رحلات سفن “كروز السياحية” لإعادة اكتشاف ساحل البحر الأحمر خلال الصيف من خلال قضاء إجازة بحرية مفتوحة بمنتهى الفخامة من فئة خمس نجوم ، والاستمتاع بأطباق الطعام الفاخرة على متن واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم ، وصناعة أفضل الذكريات الجميلة عليها.

 

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