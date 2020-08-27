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وزيرة الهجرة المصرية: المملكة والإمارات تعاملت مع ملف العمالة والعالقين المصريين بطريقة إنسانية

وزيرة الهجرة المصرية: المملكة والإمارات تعاملت مع ملف العمالة والعالقين المصريين بطريقة إنسانية
http://almnatiq.net/?p=897538
المناطق - الرياض

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور نبيلة مكرم أن السلطات في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات كانت متعاونة جداً مع العمالة المصرية أو العالقين، ونظرت للموضوع بطريقة إنسانية بحيث لا يتم فصل أي مواطن من عمله وذلك بعد تعليق حركة الطيران بسبب جائحة كورونا.
وقالت الوزيرة خلال مشاركتها في الموسم الثالث من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” والتي تستضيفها قمة “صوت مصر” على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين في القضايا المختلفة، إن الدولة المصرية استطاعت إعادة أكثر من 77 ألف مواطن من الخارج، مشيراً إلى أن التعامل مع هذا الملف أعطى صورة إيجابية للدولة بشكل عام أمام العالم وأمام أبناء الوطن في الخارج”.
وأشارت الوزيرة نبيلة مكرم إلى أن العمالة المصرية العائدة من الخارج تمثل إضافة لقوة الدولة وهامة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة .

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