نفذت 532 توصيلة منزلية لخدمة أكثر من 6 ألف مستفيد.. المياه الوطنية تشيد خزانين بسعة 16 ألف م3 في محافظة رماح بمنطقة الرياض

المناطق - الرياض

تواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية في محافظات منطقة الرياض.

هذا وانهت الشركة مؤخرًا أعمالها تشييد خزاني مياه بسعة 16 ألف متر، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 27 مليون ريال، كما تضمن المشروع إنشاء شبكات للمياه بطول 83 كيلو متر طولي، بالإضافة إلى تنفيذ 532 توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من 6.3 ألف مستفيد من العملاء والاستغناء عن 5500 رحلة صهريج في محافظة رماح سنوياً.

وأوضحت الشركة أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع لعدد من أحياء مدينة الرياض ومحافظاتها وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء من مشاريعها ودخولها بشكل فعلي لخدمة العملاء، مشددة في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.