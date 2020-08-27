خريجة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. رواء.. سعودية تنال رخصة التعليم الخاص من وزارة التعليم الأمريكية

من جانبها ذكرت أبو السمح إنني فخورة بهذا الإنجاز الذي حققته لأرفع راية وطني المملكة العربية السعودية واسم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل التي تخرجت منها عالية وهذا اقل ما يقدم وجاء منحي هذه الرخصة بعد اجتياز العديد من الاختبارات اللازمة مع ٣ سنوات في الخبرة العملية في مجال التعليم الخاص واللغات والثقافات . وقد كنت الطالبة السعودية الأولى الحاصلة على الماجستير ورخصة التدريس من جامعة كولورادو ولكن استمرت في الإنجاز وحصلت على رخصه في التعليم الخاص من وزاره التعليم في الولاية وليس فقط من الجامعة. ودعت أبو السمح المعلمين والمعلمات أن لا يستسلموا لهذا الوباء وانه واجب وطني محرصه على تقدم تعليم عالي الجودة لطلابنا وطالباتنا وان لا نترك الجيل القادم بدون تعليم .