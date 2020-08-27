أمانة الأحساء تدشن 8 حدائق نهاية 2020 عبر مشاريع أنسنة المدن في الاحساء

المناطق - الأحساء

تستعد أمانة الأحساء ممثلة في “وكالة المشاريع” تدشين 8 حدائق نهاية 2020، في حين يتم افتتاح 6 أخريات في الربع الأول من 2021 حسب خطة مشاريع انسنة المدن والتي تضم تنفيذ 14 حديقة وساحة بلدية على مستوى الحاضرة بإجمالي مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع، والهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

والحدائق الثمانية التي سيتم تدشينها هي “حديقة الكوت وسط الهفوف التاريخي، حديقة حي الفيصل، حديقة حي اليرموك، حديقة طريق الملك عبدالله الضلع الشرقي، حديقة حي الشروفية، حديقة الطرف، حديقة حي البستان”.

من جهته، أكد وكيل أمانة الأحساء للمشاريع م.هشام العوفي، بأن الحدائق تشمل إنشاء النوافير المائية وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء، وإنشاء دورات مياه عامة، بالإضافة بأن المبادة تضمنت لمشروعين آخرين هما (حفر آبار وخزانات ري للمزروعات، إعداد دراسات وتصاميم شبكة الري الرئيسة لاستخدام المياه المعالجة وربطها بنظام سكادا عبر شبكة ري أتوماتيكية مرتبطة بالتحكم المركزي في الأمانة.

كما أفاد مدير مشاريع أنسنة المدن م.طلال الباذر، تم الأخذ بالاعتبار تخصيص مساحة لكل حديقة للألعاب الرياضية وتعزيز رياضة المشي، مع تخصيص مساحة مظللة لألعاب الأطفال بكل موقع، كما تم مراعاة حركة واحتياجات ذوي الإعاقة مع مشاركة المجتمع المحلي في تحديد المواقع بالأحياء، ومناقشة الأفكار التصميمية أثناء إعداد الدراسات.

وأضاف: “مشاريع وخطط الامانة القائمة والمستقبلية من شأنها ان تُسهم في تعزيز أولوياتها ومبادراتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في ارجاء الحاضرة، تمشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.