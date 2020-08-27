احدث الأخبار

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير مكة يرأس اجتماعا لمناقشة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير نجران يفتتح المركز الحضاري ومبنى بلدية بئر عسكر
منطقة نجران
 البحرين تصدر أحكامًا في 7 قضايا خاصة بغسيل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية
أبرز المواد
 “موانئ”: زيادة فترة الإعفاء لأجور تخزين البضائع العامة إلى 21 يوماً
أبرز المواد
 المهندس السالم : دعم متواصل للاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي
المنطقة الشرقية
 أمانة الأحساء تدشن 8 حدائق نهاية 2020 عبر مشاريع أنسنة المدن في الاحساء
المنطقة الشرقية
 خريجة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. رواء.. سعودية تنال رخصة التعليم الخاص من وزارة التعليم الأمريكية
المنطقة الشرقية
 المياه الوطنية تشيد خزانين بسعة 16 ألف م3 في محافظة رماح بمنطقة الرياض
منطقة الرياض
 وزيرة الهجرة المصرية: المملكة والإمارات تعاملت مع ملف العمالة والعالقين المصريين بطريقة إنسانية
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة ومدير المرور المعين حديثاً
منطقة الجوف
 ميناء الملك عبدالله يستقبل أولى سفن “الكروز” السياحية لإثراء موسم صيف السعودية
منطقة مكة المكرمة
نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير مكة يرأس اجتماعا لمناقشة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة

نائب أمير مكة يرأس اجتماعا لمناقشة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة

منطقة مكة المكرمة
أمير نجران يفتتح المركز الحضاري ومبنى بلدية بئر عسكر

أمير نجران يفتتح المركز الحضاري ومبنى بلدية بئر عسكر

منطقة نجران
البحرين تصدر أحكامًا في 7 قضايا خاصة بغسيل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية

البحرين تصدر أحكامًا في 7 قضايا خاصة بغسيل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية

أبرز المواد

أمانة الأحساء تدشن 8 حدائق نهاية 2020 عبر مشاريع أنسنة المدن في الاحساء

أمانة الأحساء تدشن 8 حدائق نهاية 2020 عبر مشاريع أنسنة المدن في الاحساء
http://almnatiq.net/?p=897547
المناطق - الأحساء

تستعد أمانة الأحساء ممثلة في “وكالة المشاريع” تدشين 8 حدائق نهاية 2020، في حين يتم افتتاح 6 أخريات في الربع الأول من 2021 حسب خطة مشاريع انسنة المدن والتي تضم تنفيذ 14 حديقة وساحة بلدية على مستوى الحاضرة بإجمالي مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع، والهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

والحدائق الثمانية التي سيتم تدشينها هي “حديقة الكوت وسط الهفوف التاريخي، حديقة حي الفيصل، حديقة حي اليرموك، حديقة طريق الملك عبدالله الضلع الشرقي، حديقة حي الشروفية، حديقة الطرف، حديقة حي البستان”.

من جهته، أكد وكيل أمانة الأحساء للمشاريع م.هشام العوفي، بأن الحدائق تشمل إنشاء النوافير المائية وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء، وإنشاء دورات مياه عامة، بالإضافة بأن المبادة تضمنت لمشروعين آخرين هما (حفر آبار وخزانات ري للمزروعات، إعداد دراسات وتصاميم شبكة الري الرئيسة لاستخدام المياه المعالجة وربطها بنظام سكادا عبر شبكة ري أتوماتيكية مرتبطة بالتحكم المركزي في الأمانة.

 كما أفاد مدير مشاريع أنسنة المدن م.طلال الباذر، تم الأخذ بالاعتبار تخصيص مساحة لكل حديقة للألعاب الرياضية وتعزيز رياضة المشي، مع تخصيص مساحة مظللة لألعاب الأطفال بكل موقع، كما تم مراعاة حركة واحتياجات ذوي الإعاقة مع مشاركة المجتمع المحلي في تحديد المواقع بالأحياء، ومناقشة الأفكار التصميمية أثناء إعداد الدراسات.

وأضاف: “مشاريع وخطط الامانة القائمة والمستقبلية من شأنها ان تُسهم في تعزيز أولوياتها ومبادراتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في ارجاء الحاضرة، تمشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.

روابط ذات صلة

المهندس السالم : دعم متواصل للاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي

المهندس السالم : دعم متواصل للاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي
خريجة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. رواء.. سعودية تنال رخصة التعليم الخاص من وزارة التعليم الأمريكية

خريجة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. رواء.. سعودية تنال رخصة التعليم الخاص من وزارة التعليم الأمريكية
“الغذاء والدواء” تضبط 250 طنًا لمنتجات غذائية مخالفة بالمنطقة الشرقية

“الغذاء والدواء” تضبط 250 طنًا لمنتجات غذائية مخالفة بالمنطقة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*