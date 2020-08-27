احدث الأخبار

البحرين تصدر أحكامًا في 7 قضايا خاصة بغسيل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية
أبرز المواد
 “موانئ”: زيادة فترة الإعفاء لأجور تخزين البضائع العامة إلى 21 يوماً
أبرز المواد
 المهندس السالم : دعم متواصل للاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي
المنطقة الشرقية
 أمانة الأحساء تدشن 8 حدائق نهاية 2020 عبر مشاريع أنسنة المدن في الاحساء
المنطقة الشرقية
 خريجة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.. رواء.. سعودية تنال رخصة التعليم الخاص من وزارة التعليم الأمريكية
المنطقة الشرقية
 المياه الوطنية تشيد خزانين بسعة 16 ألف م3 في محافظة رماح بمنطقة الرياض
منطقة الرياض
 وزيرة الهجرة المصرية: المملكة والإمارات تعاملت مع ملف العمالة والعالقين المصريين بطريقة إنسانية
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة ومدير المرور المعين حديثاً
منطقة الجوف
 ميناء الملك عبدالله يستقبل أولى سفن “الكروز” السياحية لإثراء موسم صيف السعودية
منطقة مكة المكرمة
 تعليم الباحة يطلق مركز ” مُعين ” لصيانة ودعم أجهزة التعلم عن بعد للطلاب والطالبات
منطقة الباحة
 محافظ ضباء يلتقي مدير تعليم تبوك
منطقة تبوك
 محمية عروق بني معارض .. موطن تكاثر المها العربي وظباء الريم وغزلان الجبل
منطقة الرياض
البحرين تصدر أحكامًا في 7 قضايا خاصة بغسيل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية

البحرين تصدر أحكامًا في 7 قضايا خاصة بغسيل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية

أبرز المواد
“موانئ”: زيادة فترة الإعفاء لأجور تخزين البضائع العامة إلى 21 يوماً

“موانئ”: زيادة فترة الإعفاء لأجور تخزين البضائع العامة إلى 21 يوماً

أبرز المواد
المهندس السالم : دعم متواصل للاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي

المهندس السالم : دعم متواصل للاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي

المنطقة الشرقية
أمانة الأحساء تدشن 8 حدائق نهاية 2020 عبر مشاريع أنسنة المدن في الاحساء

أمانة الأحساء تدشن 8 حدائق نهاية 2020 عبر مشاريع أنسنة المدن في الاحساء

المنطقة الشرقية

البحرين تصدر أحكامًا في 7 قضايا خاصة بغسيل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية

البحرين تصدر أحكامًا في 7 قضايا خاصة بغسيل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=897556

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين أحكامًا في سبع قضايا خاصة بغسيل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني.
وأفاد المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في سبع قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه.
وأضاف أن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعة وأربعون مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة عشر مليون دولار.
وأشار إلى أن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الايراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد كشفت مؤخرًا عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران، لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني.

روابط ذات صلة

“موانئ”: زيادة فترة الإعفاء لأجور تخزين البضائع العامة إلى 21 يوماً

“موانئ”: زيادة فترة الإعفاء لأجور تخزين البضائع العامة إلى 21 يوماً
وزيرة الهجرة المصرية: المملكة والإمارات تعاملت مع ملف العمالة والعالقين المصريين بطريقة إنسانية

وزيرة الهجرة المصرية: المملكة والإمارات تعاملت مع ملف العمالة والعالقين المصريين بطريقة إنسانية
صورة تاريخية لافتتاح “الملك سعود ” أول مدرسة بنتها “أرامكو” بالدمام

صورة تاريخية لافتتاح “الملك سعود ” أول مدرسة بنتها “أرامكو” بالدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*