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نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة

نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=897569
المناطق - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس خالد العتيبي
وتسلم الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء تقريرا عن أعمال وخطط فرع الوزارة والهادفة لتطوير منظومة النقل بالمنطقة والمحتفظات التابعة لها .

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