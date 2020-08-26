أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات

جازان - فضة عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمة سموه أميراً لمنطقة جازان بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة :” يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم ، أسمى آيات الشكر والعرفان وعظيم الامتنان بمناسبة صدور الثقة الكريمة بالتمديد لخدمتي أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات قادمة ، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن والمواطن في ظل قيادتكم الحكيمة سيدي”..

كما أعرب سمو الأمير محمد بن ناصر ، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بهذه المناسبة.