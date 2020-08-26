احدث الأخبار

الأمير فيصل بن بندر يستقبل اللواء العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشأت بمنطقة الرياض
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7934.43 نقطة
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (1310) حالات تعافٍ جديدة، وانخفاض الحالات النشطة ليصل إلى (21815) حالة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات
منطقة جازان
 مشاريع سياحية حديثة في صيف عسير بطابع تراثي ريفي
منطقة عسير
 “هدف” يعلن عن شمول خريجي وخريجات الدبلوم في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير مكة يرأس اجتماعا لمناقشة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير نجران يفتتح المركز الحضاري ومبنى بلدية بئر عسكر
منطقة نجران
 البحرين تصدر أحكامًا في 7 قضايا خاصة بغسيل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية
أبرز المواد
 “موانئ”: زيادة فترة الإعفاء لأجور تخزين البضائع العامة إلى 21 يوماً
أبرز المواد
 المهندس السالم : دعم متواصل للاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي
المنطقة الشرقية
الأمير فيصل بن بندر يستقبل اللواء العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشأت بمنطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل اللواء العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشأت بمنطقة الرياض

منطقة الرياض
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7934.43 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7934.43 نقطة

أبرز المواد
الصحة: تسجيل (1310) حالات تعافٍ جديدة، وانخفاض الحالات النشطة ليصل إلى (21815) حالة

الصحة: تسجيل (1310) حالات تعافٍ جديدة، وانخفاض الحالات النشطة ليصل إلى (21815) حالة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات

أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات

منطقة جازان

أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات

أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات
http://almnatiq.net/?p=897583
جازان - فضة عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمة سموه أميراً لمنطقة جازان بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة :” يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم ، أسمى آيات الشكر والعرفان وعظيم الامتنان بمناسبة صدور الثقة الكريمة بالتمديد لخدمتي أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات قادمة ، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن والمواطن في ظل قيادتكم الحكيمة سيدي”..
كما أعرب سمو الأمير محمد بن ناصر ، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  ـ حفظه الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بهذه المناسبة.

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية
سمو نائب أمير منطقة جازان يدشن عبر -الاتصال المرئي -المختبر الإقليمي بالمنطقة

سمو نائب أمير منطقة جازان يدشن عبر -الاتصال المرئي -المختبر الإقليمي بالمنطقة
الدفاع المدني بجازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

الدفاع المدني بجازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*