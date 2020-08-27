احدث الأخبار

قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول
أبرز المواد
 جامعة طيبة تُكمل استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الأول “عن بعد”
محليات
 أمين الشرقية يترأس اجتماع الوكلاء ورؤساء البلديات لمناقشة جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
 النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر
أبرز المواد
 الشريف محافظا للوجه
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل اللواء العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشأت بمنطقة الرياض
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7934.43 نقطة
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (1310) حالات تعافٍ جديدة، وانخفاض الحالات النشطة ليصل إلى (21815) حالة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات
منطقة جازان
 مشاريع سياحية حديثة في صيف عسير بطابع تراثي ريفي
منطقة عسير
 “هدف” يعلن عن شمول خريجي وخريجات الدبلوم في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول

قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول

أبرز المواد
جامعة طيبة تُكمل استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الأول “عن بعد”

جامعة طيبة تُكمل استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الأول “عن بعد”

محليات
أمين الشرقية يترأس اجتماع الوكلاء ورؤساء البلديات لمناقشة جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري

أمين الشرقية يترأس اجتماع الوكلاء ورؤساء البلديات لمناقشة جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري

المنطقة الشرقية
النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر

النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر

أبرز المواد

قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول

قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول
http://almnatiq.net/?p=897611
المناطق - وكالات

قال المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي، اليوم الخميس، إن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا.

وأضاف جبريلا مايغا: “أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله”، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

والإفراج عن كيتا هو أحد مطالب شركاء مالي الدوليين، بما في ذلك فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي أرسلت وفدا إلى باماكو مطلع الأسبوع للتفاوض مع قادة الانقلاب.

ولم يتسن التأكد من مكان وجود كيتا، وفقا لوكالة رويترز.

وقال أحد السكان، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن منزل كيتا في باماكو بدا مهجورا ظهر اليوم دون أي مؤشر على الوجود الأمني المعتاد بالخارج.

ووفقا “لموقع صحراء ميديا”، أطلق المجلس العسكري في مالي سراح إبراهيما بوبكر كيتا، فجر الخميس، بحسب ما أكدت مصاد إعلامية محلية نقلا عن عائلته.

وقالت مصادر عائلية إن أفردا من القوات الخاصة المالية، اقتادوا كيتا اتجاه مقر إقامته الساعة الثالثة فجرا.

وانتخب كيتا عام 2013 رئيسا لمالي، ثم أعيد انتخابه في 2018، وواجه طوال الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة في الشوارع بدعوة من تحالف واسع للمعارضة.

وأعلن كيتا، ليل الثلاثاء ، استقالته، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، وذلك بعد ساعات من اعتقاله على يد عسكريين قادوا تمردا وسيطروا على العاصمة باماكو.

وقال كيتا في خطاب مقتضب على التلفزيون إنه يستقيل من منصبه ويعلن بحل البرلمان، وأضاف كيتا في الخطاب: “لا أريد المزيد من سفك الدماء من أجل البقاء في السلطة”.

ورغم إدانة الإنقلاب من طرف المجتمع الدولي، لم يلق معارضة تذكر في باماكو، إذ استأنف سكان مالي نشاطاتهم غداة الانقلاب، وواصل التلفزيون العام (أو إر تي إم) بث برامجه.

ولقي العسكريون الذين استولوا على الحكم ووعدوا بإجراء “انتقال سياسي”، استقبالا حافلا الجمعة، وسط باماكو، من طرف آلاف من أنصار المعارضة التي طالبت لأشهر باستقالة رئيس الدولة.

روابط ذات صلة

النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر

النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7934.43 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7934.43 نقطة
الصحة: تسجيل (1310) حالات تعافٍ جديدة، وانخفاض الحالات النشطة ليصل إلى (21815) حالة

الصحة: تسجيل (1310) حالات تعافٍ جديدة، وانخفاض الحالات النشطة ليصل إلى (21815) حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*