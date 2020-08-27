احدث الأخبار

أمر ملكي بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض ساند
أبرز المواد
 بكين تطلق “قاتل حاملات الطائرات” وتحذر الولايات المتحدة
أبرز المواد
 قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول
أبرز المواد
 جامعة طيبة تُكمل استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الأول “عن بعد”
محليات
 أمين الشرقية يترأس اجتماع الوكلاء ورؤساء البلديات لمناقشة جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
 النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر
أبرز المواد
 الشريف محافظا للوجه
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل اللواء العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشأت بمنطقة الرياض
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7934.43 نقطة
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (1310) حالات تعافٍ جديدة، وانخفاض الحالات النشطة ليصل إلى (21815) حالة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات
منطقة جازان
 مشاريع سياحية حديثة في صيف عسير بطابع تراثي ريفي
منطقة عسير
أمر ملكي بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض ساند

أمر ملكي بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض ساند

أبرز المواد
بكين تطلق “قاتل حاملات الطائرات” وتحذر الولايات المتحدة

بكين تطلق “قاتل حاملات الطائرات” وتحذر الولايات المتحدة

أبرز المواد
قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول

قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول

أبرز المواد
جامعة طيبة تُكمل استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الأول “عن بعد”

جامعة طيبة تُكمل استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الأول “عن بعد”

محليات

أمر ملكي بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض ساند

أمر ملكي بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض ساند
http://almnatiq.net/?p=897617
المناطق - الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند، كما وجه بأن يتم مرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل. وأشار الجدعان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر

من جهة أخرى أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأ، وسيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد

في السياق، ثمن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، اللفتة الملكية الكريمة بالموافقة على شمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا (ساند)

روابط ذات صلة

بكين تطلق “قاتل حاملات الطائرات” وتحذر الولايات المتحدة

بكين تطلق “قاتل حاملات الطائرات” وتحذر الولايات المتحدة
قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول

قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول
جامعة طيبة تُكمل استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الأول “عن بعد”

جامعة طيبة تُكمل استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الأول “عن بعد”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*